Programmi Tv Stasera 23 giugno in Onda su Rai, Mediaset, La7

Cosa daranno in tv in questa domenica 23 giugno? Come sempre, la televisione ci propone in serata tantissimi programmi tutti da seguire!

Questa domenica 23 giugno si presenta scoppiettante dal punto di vista dei programmi tv che saranno messi in onda sulle principali emittenti nazionali.

Vediamo insieme i programmi tv che saranno messi in onda questa sera del 23 giugno

Partiamo dalle reti Rai.

Su Rai 1, ore 21.25 Seat Music Awards Again

I Music Awards ogni anno premiano le stelle del panorama musicale italiano per i loro successi discografici e, per il terzo anno. Sul palco dell’Arena di Verona più di 50 artisti italiani e internazionali si esibiscono con le loro più famose hit.

Su Rai 2, ore 20.50 Europei Under 21



Calcio – Europei Under 21 – Austria Vs Germania

Mentre, su Rai 3, ore 20.30 Sol Levante

All’inaugurazione del nuovo grattacielo di una multinazionale giapponese, a Los Angeles, viene uccisa una ragazza. I due poliziotti incaricati del caso sono Web Smith e John Connor, esperto di rapporti con i nipponici. Nelle indagini finisce anche un senatore…

Passiamo ora ai programmi tv stasera sulle emittenti Mediaset.

Rete 4, ore 21.27 Cr4 La Repubblica delle donne

Piero Chiambretti arriva in prima serata con un nuovo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore

Su Canale 5, ore 21:21 Lontano da te

Una ballerina sivigliana ed un imprenditore romano si scontrano casualmente nell’aeroporto di Praga e da allora i destini rimangono indissolubilmente segnati: come per incanto le visioni di entrambi si materializzano nella vita dell’altro, complicandone le relazioni sentimentali.

Su Italia 1, ore 21:25 Come ti spaccio la famiglia

David Burke è un piccolo spacciatore, che per scrupolo non vende roba ai ragazzini e per ovvie ragioni preferisce mantenere un profilo basso. Quando cerca di aiutare un gruppo di alcuni ragazzi, fronteggia un trio di punk che lo mettono in guai seri. Derubato della scorta di droga e del denaro, David deve fare i conti con il suo fornitore Brad e, per ripagare il debito che ha con lui, è costretto a recarsi in Messico per un’importante consegna.

Vediamo ora i programmi tv stasera sugli altri canali principali del digitale terrestre.

Su La7, ore 20:30 Non è l’arena

Il programma prende spunto da L’Arena, precedentemente in onda su RAI 1, proponendo analisi e approfondimenti su fatti di cronaca legati al mondo della politica.