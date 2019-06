Programmi Tv Stasera 2 giugno in Onda su Rai, Mediaset, La7

Cosa daranno in tv in questa domenica 2 giugno? Come sempre, la televisione ci propone in serata tantissimi programmi tutti da seguire!

Questa domenica 2 giugno si presenta scoppiettante dal punto di vista dei programmi tv che saranno messi in onda sulle principali emittenti nazionali.

Vediamo insieme i programmi tv che saranno messi in onda questa sera del 2 giugno

Partiamo dalle reti Rai.

Su Rai 1, ore 20.35 Che tempo che fa

Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Su Rai 2, ore 21.20 N.C.I.S.

La serie segue le indagini di un gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service. L’agenzia federale esiste davvero e la sua mission è quella di investigare sui crimini associati alla Marina militare americana o al corpo dei Marines.

Mentre, su Rai 3, ore 21:o0 Verona vs Cittadella



Partita di paly off di serie B. Verona e Cittadella si sfidano per conquistare un posto in serie A

Passiamo ora ai programmi tv stasera sulle emittenti Mediaset.

Rete 4, ore 21.27 Pensavo fosse amore invece era un calesse

Cecilia e Tommaso stanno per sposarsi, ma lei si tira indietro all’ultimo momento per colpa di un altro uomo, Enea. Poi la situazione si risolve, i due stanno per sposarsi ma questa volta i dubbi sul matrimonio vengono a Tommaso….

Su Canale 5, ore 21:21 New Amsterdam

Max viene trasportato in eliambulanza al New Amsterdam, dove intanto i medici hanno appreso da Sharpe che il loro direttore sanitario é malato di cancro.

Su Italia 1, ore 21:30 Una notte da leoni

Doug si sposa e per la sua ultima notte da celibe decide di andare a Las Vegas con i suoi amici, con loro viene anche Alan futuro cognato. Il mattino seguente Doug è sparito e gli altri tre sono storditi da un pesante dopo sbornia. I tre non si ricordano cosa sia successo ma hanno poco tempo per ritrovare Doug e capire cosa è successo…

Vediamo ora i programmi tv stasera sugli altri canali principali del digitale terrestre.

Su La7, ore 20:30 Non è l’arena

Il programma prende spunto da L’Arena, precedentemente in onda su RAI 1, proponendo analisi e approfondimenti su fatti di cronaca legati al mondo della politica.