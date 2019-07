Programmi Tv Stasera 10 luglio in Onda su Rai, Mediaset, La7

Su Canale 5, ore 21:21 Manifest – telefilm

Il Montego Air Flight 828 sparisce dal radar per poi riapparire dal nulla dopo 5 anni. Quando riappare per i passeggeri sono trascorse solo poche ore, invece no. In quei cinque anni di assenza i loro amici, famiglie e colleghi, dopo aver pianto la loro perdita, hanno abbandonato la speranza e sono andati avanti con le loro vite. Cosa è successo?