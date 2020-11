Procida candidata a Capitale italiana della Cultura: è tra le 10 finaliste

L’isola di Procida è tra le dieci finaliste candidate a “Capitale italiana della cultura” 2022. A darne l’annuncio il sindaco Dino Ambrosino.

“Un abbraccio forte forte ai procidani del posto e di cuore. Una notizia eccellente che ci riscalda l’anima e ci gonfia il petto. Un arcobaleno di speranza in questo grigio lunedì. Auguri Procida” – scritto ieri sui suoi canali social il primo cittadino dell’isola partenopea.

Oltre all’isola di Procida, concorrono al titolo di “Capitale italiana della cultura” 2022, le seguenti città: Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve Di Soligo, Taranto, Trapani, Verbania e Volterra.

Come riporta Vesuvio Live, le dieci città finaliste presenteranno i propri dossier alla Giuria, in un’audizione pubblica. Gli incontri si terranno, compatibilmente con le misure di contenimento adottate per far fronte all’emergenza sanitaria, presso il Collegio Romano nei giorni 14 e 15 gennaio 2021.

La richiesta era stata inoltrata già nel dicembre del 2019 ma, causa Coronavirus, il tutto è slittato, dovendo riconfermare nuovamente la città di Parma anche per l’anno 2021. In tal modo, le candidature presentate sono slittate al 2022.

In attesa dell’arrivo del mese di gennaio non possiamo fare altro che il nostro personalissimo “in bocca al lupo” all’isola di Procida!