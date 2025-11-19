Ticket sanitario, obbligo di pagamento anche se assente: le regole e le possibili esenzioni. Tutti i dettagli.

Prenotare una visita specialistica o un esame diagnostico attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) rappresenta la modalità più efficiente per accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), riducendo attese e code. Tuttavia, in caso di mancata presentazione all’appuntamento senza annullamento nei tempi previsti, scatta il pagamento del ticket sanitario. Ma quali sono le condizioni precise che regolano questa situazione e in quali casi si può evitare di pagare?

Obbligo di pagamento del ticket in caso di mancata presentazione

Il ticket sanitario è la quota che il cittadino deve versare per ottenere determinate prestazioni sanitarie, in aggiunta alla quota coperta dallo Stato. La sua funzione è quella di condividere i costi della sanità pubblica, variando in base alla prestazione, alla regione di residenza e alla categoria del paziente, con esenzioni previste per reddito, età, gravidanza o patologie croniche.

Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 73 del 2024, che ha introdotto misure urgenti per la riduzione delle liste di attesa, i sistemi di prenotazione CUP devono permettere l’annullamento della visita o dell’esame almeno due giorni lavorativi prima della data fissata, anche tramite portale online o numero verde. Questo consente a chi ne ha bisogno di utilizzare l’appuntamento liberato, ottimizzando le risorse e riducendo i tempi di attesa.

Se il paziente non si presenta all’appuntamento e non effettua la disdetta nei tempi stabiliti, il pagamento del ticket è dovuto, come confermato dal settimo comma dello stesso articolo e dalle normative regionali sulla compartecipazione alla spesa sanitaria. Tale obbligo persiste anche in presenza di esenzioni per patologia o reddito, salvo eccezioni specifiche.

Esistono però delle situazioni particolari in cui il pagamento del ticket può essere evitato anche in caso di mancata disdetta tempestiva. Sono riconosciute come cause di forza maggiore che giustificano l’assenza e che esonerano dall’obbligo contributivo le seguenti circostanze:

Motivi di salute documentati , quali ricovero improvviso in ospedale o pronto soccorso, insorgenza di una malattia acuta certificata da medico, o peggioramento improvviso di una patologia cronica che impedisca di uscire di casa.

, quali ricovero improvviso in ospedale o pronto soccorso, insorgenza di una malattia acuta certificata da medico, o peggioramento improvviso di una patologia cronica che impedisca di uscire di casa. Impegni sanitari urgenti , come un appuntamento specialistico urgente, attestato da struttura sanitaria, che impedisca la presenza all’esame o visita prenotata.

, come un appuntamento specialistico urgente, attestato da struttura sanitaria, che impedisca la presenza all’esame o visita prenotata. Eventi straordinari quali calamità naturali (alluvioni, frane, nevicate intense) che rendano impossibile raggiungere la struttura sanitaria.

In tutti questi casi, è fondamentale inviare con tempestività alla propria azienda sanitaria la documentazione giustificativa richiesta per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket.

Importanza della disdetta e responsabilità del cittadino

L’annullamento tempestivo di una visita prenotata mediante il CUP non è solo un obbligo normativo, ma rappresenta un gesto di responsabilità verso se stessi e verso l’intera collettività. La possibilità di liberare un appuntamento consente al SSN di gestire in maniera più efficiente le risorse, contribuendo a ridurre i tempi di attesa e a garantire un accesso più rapido alle cure per altri pazienti.

La normativa vigente, inoltre, offre strumenti digitali semplici e accessibili per la disdetta, favorendo la partecipazione attiva degli utenti nella gestione del sistema sanitario pubblico. Evitare lo spreco di risorse e facilitare la rotazione degli appuntamenti sono obiettivi fondamentali per il miglioramento continuo del servizio.

In sintesi, il rispetto delle modalità di prenotazione e disdetta tramite il CUP, unitamente alla corretta gestione delle eccezioni previste, costituisce un elemento chiave per un sistema sanitario pubblico più efficiente e sostenibile, nel quale il contributo economico del ticket venga applicato solo quando effettivamente dovuto.