Minori: il posto in spiaggi si prenota con l’App “MINORISEA”

Nel dare il benvenuto all’ ESTATE 2021, l’Amministrazione Comunale di Minori è lieta di condividere con i cittadini e gli ospiti le modalità organizzative per la fruizione delle spiagge, confidando nel consueto spirito di collaborazione.

Dal giorno 21 giugno sarà operativo il “Piano Spiaggia”, con la possibilità di scegliere tra:

Spiaggia Residenti – € 3,00 per ogni turno;

Spiagge libere non attrezzate (Spiaggia Centrale e Spiaggia S. Trofimena):

gratis per residenti/ex residenti/proprietari di abitazione sul territorio comunale;

€ 5,00 per ogni turno per i non residenti;

Solarium

€ 5,00 per ogni turno per i residenti/ex residenti/proprietari di abitazione sul territorio comunale;

– € 10,00 per ogni turno per i non residenti.

Le spiagge saranno accessibili tramite prenotazione giornaliera mediante l’APP “MINORISEA”, scaricabile da Play Store e Apple Store.

In attesa dell’attivazione dell’APP sui circuiti web sarà possibile prenotare tramite il numero: 333 4477424.

La prenotazione può essere effettuata per i turni dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 19.00 ed è valida per ciascun turno fino a due ore dall’inizio dello stesso, trascorse le quali la postazione sarà resa disponibile per altre prenotazioni.

La postazione dovrà necessariamente essere occupata dal soggetto che effettua la prenotazione e dal suo nucleo familiare in un numero massimo di 4 persone.