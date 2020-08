Premio Charlot: stasera a Salerno Toni Capuozzo e Vito Bruschini

Secondo appuntamento, stasera 3 agosto, all’Arena del Mare di Salerno con la XXXII edizione del Premio Charlot.

Nella prima parte della serata, per la sezione “Charlot Libri”, saliranno sul palcoscenico due giornalisti e scrittori, molto noti al pubblico che oltre a parlare dei loro ultimi lavori riceveranno anche l’importante riconoscimento che ogni anno la giuria del Premio assegna per la sezione libri.

A seguire, per la sezione “Charlot Monello” sarà la volta della compagnia New Age, che, con uno spettacolo dal titolo “Vari…età” farà divertire grandi e piccini. La serata avrà inizio alle ore 21, e per assistere vi ricordiamo che è obbligatoria la prenotazione, al costo di 1 euro, presso il sito www.vivaticket.it, oppure, in rispetto delle normative anti Covid -19, ritirare, sempre al costo di 1 euro il tagliando d’ingresso, al botteghino dell’Arena del Mare a partire dalle ore 18.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Gli altri appuntamenti del Premio Charlot sono, sempre all’Arena del Mare:

Il 4 agosto sempre per la sezione Charlot Monello, la compagnia dell’Arte diretta da Antonello Ronga presenta “Gli Aristogattoni”, ospite la cantante e attrice Anna Capasso

Per questi due appuntamenti è obbligatoria la prenotazione online attraverso il sito www.vivaticket.it

Il 5 agosto spazio alla musica con una serata dal titolo “Sanremo 70 anni di sogni” con l’orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, e con Marco Morandi, Claudia Campagnola, Fiorella Mannoia e Ron. Premio Charlot per il giornalismo a Paolo Poggio.

Il 6 agosto Premio Charlot d’Autore ad Antonello Venditti in una serata, in cui si racconterà con musica e parole.

Queste due serate hanno un costo di 20 euro. I biglietti saranno in vendita sul sito www.go2.it

Il 7 agosto per Charlot che Comico, in scena Peppe Iodice, I Ditelo Voi e i Villa per Bene. Spazio al blues nelle giornate del 8 e 9 agosto, in collaborazione con il Campania Blues Festival.

Per questi tre appuntamenti è obbligatoria la prenotazione online attraverso il sito www.vivaticket.it

Ultimo appuntamento il 26 agosto quando sarà consegnato a Vincenzo Salemme il Premio Charlot per il teatro. A seguire l’amatissimo autore, regista ed attore terrà il suo spettacolo dal titolo “Napoletano… famm ‘na pizza”. Questa serata sarà a pagamento, al costo di 25 euro e i biglietti si potranno acquistare online attraverso il sito Go2.