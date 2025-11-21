Sarà un’edizione ancora più profonda, intima, delicata. Sarà un’altra edizione destinata a lasciare un segno nella comunità di Tramonti e non solo, un’edizione che

vuole essere anche da sprone e invito a tutti, in un momento così delicato come quello attuale. Un’edizione che racconterà come il cammino dell’umanità sia segnato

da forza, speranza, determinazione che lottano contro le guerre, le ingiustizie, le diseguaglianze. Sarà come sempre un’edizione nel segno dell’arte, declinata in tutte

le sue forme: dalla poesia alla narrativa, dal cinema alla pittura.

Anche quest’anno il premio artistico letterario “Città di Tramonti” dedicato alla memoria di Pietro Tagliaferro si propone così di raccontare e presentare storie e

visioni che invitano ad affrontare il nostro cammino con coraggio, fede e fiducia nel futuro, declinandolo al tema della pace. Fervono, intanto, i preparativi per la

definizione completa del programma: la cerimonia di premiazione si svolgerà il 28 dicembre a Tramonti e vedrà, come sempre, la partecipazione e la presenza di

importanti figure letterarie, artistiche e del mondo dell’informazione.

L’organizzazione sta lavorando a un’edizione ricca di sorprese, compresa quella del “gettone d’oro” mentre la giuria si prepara a esaminare e valutare tutte le opere che saranno presentate. I termini per la presentazione delle opere e per la partecipazione al concorso (partecipazione gratuita) scadono il 2 dicembre.

L’idea di istituire questo premio è nata ormai parecchi anni fa dai ragazzi del “Servizio Informagiovani” e si ispira alla vicenda di un loro coetaneo disabile che

amava scrivere poesie e che purtroppo è volato in cielo in giovanissima età: si chiamava Pietro Tagliafierro. L’esempio del giovane Pietro, che nella poesia aveva

trovato la via per superare le difficoltà della propria vita, continua a dimostrare, anno dopo anno, grazie a quest’evento fermamente voluto dall’amministrazione comunale di Tramonti, che la via dell’arte non è preclusa a nessuno.

Il tema del Premio di questa edizione sarà “La Pace”, un argomento tristemente attuale in questo presente fatto di precarietà, di insicurezze e di conflitti ancora in

corso in tutto il mondo. La pace è una condizione sociale, relazionale, politica e anche personale caratterizzata dalla presenza di condivisa armonia e contemporanea

assenza di tensioni e di conflitti, non un’utopia ma una speranza ancora concreta e realizzabile, a cui non bisogna mai rinunciare: è fondamentale, in questo contesto

storico, infondere nelle nuove generazioni l’importanza di questi valori per garantire la sopravvivenza serena dell’umanità, la prosperità e la sicurezza di quei figli che

vivranno e costruiranno il nostro futuro.

La sedicesima edizione del Premio Letterario prende vita da questa premessa: il tema legato alla “Pace” permetterà agli artisti di combattere con le uniche armi che oggi vale la pena imbracciare, e cioè l’arte e la letteratura, in modo da esaltare e dare il giusto plauso a questo presente fatto di uomini che hanno ancora il coraggio di gridare la voglia di vivere nel rispetto di chi, padri ed eroi, ha perso la vita per assicurarci equità, democrazia e diritti.

Come tutti gli anni, in occasione della cerimonia conclusiva, il Comune di Tramonti ospiterà autorità, artisti, giornalisti e scrittori. Negli scorsi anni la cerimonia di

premiazione è stata omaggiata dalla presenza di personaggi del mondo sportivo e dello spettacolo, come ad esempio Maurizio De Giovanni, Giampiero Mughini, Maria Concetta Mattei, Vladimir Luxuria, Adriana Pannitteri, Roberto Breda, Sebastiano Somma, Mauro Mazza, Marco Travaglio, Gigi Marzullo, Enrico Varriale, Barbara Di Palma, Mauro Della Porta Raffo, Memo Remigi, Christiana Ruggeri, Luca Abete, Delio Rossi, Stelvio Cipriani, Pippo Pelo, Gianfranco Coppola, Alfonso De Nicola, Massimo Taibi, Enzo Fischetti e il maestro d’arte Mario Carotenuto.

Il concorso, la cui partecipazione è gratuita, è rivolto ad artisti, poeti e scrittori italiani, e si compone di tre categorie:

1^ Categoria (rivolta ad artisti italiani di qualsiasi livello, sia amatoriale che professionistico)

Sez. A – POESIA premio 1.200 euro: Poesia Inedita (in lingua italiana), Poesia in vernacolo (dialetto napoletano);

Sez. B – ARTE E CINEMA premio 1.200 euro: Pittura, Scultura e ceramica, Cortometraggio.

2^ Categoria (rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado)

Sez. A – LETTERATURA premio 500 euro: Narrativa inedita, Poesia Inedita;

Sez. B – ARTE E CINEMA premio 500 euro: Pittura, Cortometraggio.

3^ Categoria (rivolta alle scuole secondarie di secondo grado)

Sez. A – LETTERATURA premio 500 euro: Narrativa inedita, Poesia Inedita;

Sez. B – ARTE E CINEMA premio €500: Pittura, Cortometraggio.

Tutte le opere, di tutte le categorie e di tutte le sezioni, dovranno pervenire presso il

Comune di Tramonti – Piazza Treviso 84010 Tramonti (SA) entro il 2 dicembre

2025, a mano presso gli uffici receptions oppure via mail all’indirizzo

[email protected].

Per il regolamento completo e ulteriori informazioni si rimanda al bando ufficiale.