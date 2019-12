Praiano, Tradizionatale: stasera An Arperc Ensemble in concerto

Si terrà questo pomeriggio alle 18.00 a Praiano, alla Chiesa di San Luca Evangelista, il concerto “Xmas Around the World” di AN ARPERC ENSAMBLE con la partecipazione di Annalisa Madonna.

Il Progetto vuole ridonare all’arpa quel compito di strumento popolare che negli ultimi secoli ha perso. L’ensamble ci porterà alla riscoperta delle magiche sonorità Natalizie Internazionali riprodotte in una chiave unica con strumenti suonati magistralmente da eccellenti artisti partenopei.

Le forti braccia delle musiche di questo concerto avvolgono tutte le culture del mondo, e portano con se l’unico vero desiderio, l’unico vero credo che nei secoli è stato tramandato di padre in figlio, di generazione in generazione: LA PACE.

Gaelic Waltz, Morrison Jig, Merengue roho, Boas Festas, Light of Xmas, Carol of the Bells, Tarantelle, Quanno nascette Ninno, Longa Riadh, Brian Borus, Luzma, Vespera da Natal, Carpenter, Ramble to Cashel, sono solo un anticipazione dei brani che saranno suonati e risaltano il viaggio che vivrà.

Il concerto Natalizio è arricchito da una voce d’eccezione, Annalisa Madonna, tra le artiste più innovative e conosciute nel panorama della musica world italiana. L’Ensamble è composta da 4 musicisti d’eccezione: Adriana Cioffi: Arpa Classica; Antonella Labriola: Arpa Celtica; Gianluca Roviniello: Arpa Classica, OUD OUD e Armonica; Pasquale Benincasa: Vibrafono e Percussioni; Annalisa Madonna: Voce.

Il concerto rientra negli appuntamenti di Tradizionatale, il programma degli eventi e delle manifestazioni che si svolgeranno durante le festività natalizie.

Si tratta di un intenso programma dove grandi e piccoli troveranno l’intrattenimento giusto per vivere insieme il periodo più bello dell’anno. Cliccando qui si può consultare il programma completo di Tradizionatale.