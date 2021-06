Praiano, lavori al manto stradale lungo la statale: le disposizioni per la viabilità

Il Comune di Praiano rende noto, con apposita ordinanza sindacale, che per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale lungo la Statale 163, da lunedì 14 giugno e fino al 17 giugno saranno attive alcune limitazioni alla circolazione.

Nello specifico, dalle ore 4.00 di lunedì 4 giugno e fino al mattino del 17 giugno:

Dal Km 21 (località cimitero) al Km 20+450 (parcometro località Menato) sarà istituito il senso unico alternato e il traffico sarà regolato da impianto semaforico.

Su entrambi i lati della carreggiata sarà istituito il divieto di sosta con rimozione.

Da lunedì 14 giugno e fino al 17 giugno nella fascia oraria dalle 22.00 alle 6.00 sarà disposta la chiusura della SS163 dal Km 20+300 (parcometro località menato) al Km 19+700 (ingresso casa Angelina).

Si informa inoltre che durante i lavori notturni (solo ed esclusivamente per i residenti in Praiano o proprietari / detentori di immobili nel territorio di Praiano) sarà istituito il senso unico alternato in via G. Marconi e lungo tutta Via Umberto I (in deroga alle ordinanze vigenti), in presenza di Forze dell’Ordine e/o tramite movieri o impianti semaforici avvalendosi anche di volontari che forniranno le necessarie informazioni su strada.