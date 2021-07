Hotel Margherita in Jazz: il 24 luglio i Midtown Hammond incontrano l’arte di Paolo Sandulli

Dopo il successo del primo concerto della rassegna musicale Hotel Margherita in Jazz, sabato 24 luglio ci prepariamo a vivere la seconda serata con la musica dei Midtown Hammond Trio. Durante la serata sarà inoltre inaugurata la mostra “Uomini con il cappello” dell’artista Paolo Sandulli.

I Midtown Hammond Trio nascono a Roma nel 2017 dall’incontro di alcuni dei migliori giovani e giovanissimi musicisti del panorama jazz europeo: Filippo Bianchini al sax tenore, Francesco Merenda alla batteria e il giovane talentuoso Vittorio Solimene all’hammond. Prenota qui il tuo posto.

Per l’appuntamento costiero, i Midtown Hammond Trio proporranno un repertorio

che si divide tra brani originali e standard di autori che hanno reso celebre la

formazione del jazz e dell’organo hammond: da Peter Bernstein, Cedar Walton,

Monk, a Duke Ellington e altri.

Nella terrazza del Ristorante M’Ama, tra l’abbraccio dei Monti Lattari e il rassicurante respiro del mare, vivremo una serata unica ed emozionante. Il suono puro ed eterno del sassofono di Bianchini, l’immaginazione esuberante della batteria di Merenda e la poetica leggiadria dell’hammond di Solimene ci condurranno in un posto immaginario dove la perfezione incontra l’infinito di uno dei luoghi più belli della costiera amalfitana, e del mondo.

Il concerto inizierà alle ore 19.30. È consigliabile prendere posto alle 19.15. In caso

di imprevisti, è obbligatoria la cancellazione per lasciare libero il posto e non

perdere la possibilità di assistere ai futuri concerti.

Dopo la performance musicale, lo chef Raffaele Mascolo delizierà il palato degli ospiti con un menù speciale, accompagnato dai vini della delle Cantine Palma.

Cena con Menù Degustazione e Vini della Costa d’Amalfi abbinati al costo di

50,00€:

● Aperitivo: Duo di bruschette: classica ai pomodorini e con provola e

acciughe salate di Cetara. Le bruschette saranno cosparse di olio biologico

dop delle Cantine Palma;

● Primo: Tubetti Gentile con totani rossi locali;

● Secondo: Parmigiana di pesce bandiera con cianfotta di verdurine;

● Dessert: Cannolo di ananas con mousse al cioccolato bianco e frutti di

bosco.

Sarà servito Puntacroce bianco, Salicerchi Rosato e Montecorvo Rosso.

È possibile prenotare il tavolo per massimo 4 persone. Posti limitati.

Nel corso della serata sarà inoltre inaugurata la mostra “Uomini con il cappello” dell’artista campano Paolo Sandulli (Avellino, 1949) che rende così omaggio alla schiera di intellettuali che hanno amato e frequentato la costiera amalfitana: dal busto di De Crescenzo in giacca e cravatta al volto ridente di Zeffirelli in tenuta bianco-celeste, passando per Guy Harloff, Eduardo De Filippo, Gore Vidal e altri celebri personaggi.

Paolo Sandulli, pittore, scultore e ceramista dal tocco elegante ed atemporale, dopo

una formazione di prestigio tra Roma, Milano e alla Ruche di Parigi, già residenza-studio di Chagall, Soutine, Archipenko e Viani, si trasferisce a Praiano nel 1993.

Tra le opere più celebri dell’artista spiccano le Regine del Mare, eleganti busti

femminili in terracotta coronati da spugne marine variopinte. Le opere di Sandulli impreziosiscono il giardino del Palazzo Murat di Positano, le sale del Syrene Bellevue di Sorrento, il prestigioso ristorante L’Olivo del Capri Palace di Anacapri, la torre dell’isola de Li Galli.

Per maggiori info: +39 089.874628 – Whatsapp +39 333 71 66 631

info@hotelmargherita.info

Hotel Margherita, Via Umberto I, 70 84010 Praiano (SA)