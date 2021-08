Praiano, continua la rassegna Hotel Margherita in Jazz: i prossimi eventi

Anche ad agosto l’Hotel Margherita propone due appuntamenti eccezionali al ritmo oscillante e sincopato della musica jazz per celebrare i suoi 50 anni.

Domenica 22 agosto, nella sublime terrazza del Ristorante M’Ama, si esibirà il B.A.D. Trio che per il concerto costiero sarà affiancato dal sassofonista Lorenzo Bisogno, vincitore del Premio Internazionale Massimo Urbani 2021, il più importante concorso per solisti jazz italiano.

Domenica 29 agosto assisteremo all’esibizione di una formazione d’eccezione: il

Trio del chitarrista amalfitano Alessandro Florio incontra la tromba di Giovanni

Amato, vincitore assoluto dell’ Italian Jazz Awards 2005 come migliore artista jazz Italiano dell’anno. L’orario d’inizio concerto è alle 19.30. È consigliabile prendere posto alle 19.15. In caso di imprevisti, è obbligatoria la cancellazione per lasciare libero il posto e non perdere la possibilità di assistere ai futuri concerti.

Per quanto riguarda la serata del 22 agosto, dopo la performance musicale, lo chef Raffaele Mascolo delizierà il palato degli ospiti con un menù speciale, accompagnato dai vini delle Vigne di Raito . Sarà la vignaiola Patrizia Malanga a raccontare e far degustare i suoi vini agli ospiti.

Cena con Menù Degustazione e Vini della Costa d’Amalfi abbinati al costo di

50,00€ :

● Alici con provola;

● Linguine alla colatura con pesto ed olive;

● Ricciola in olio cottura con cavolfiori in diverse consistenze;

● Crostatina con crema e frutta.

Anche per il 29 agosto, se si desidera prolungare il piacere della serata, Menù Degustazione al costo di 50,00€. Per questo quarto appuntamento, sarà il vignaiolo Luigi Reale della

Cantina Andrea Reale a raccontare e far degustare i suoi vini agli ospiti.

Per maggiori info: +39 089.874628 – Whatsapp +39 333 71 66 631

info@hotelmargherita.info​

Hotel Margherita, Via Umberto I, 70 84010 Praiano (SA)