Praiano: all’Africana arriva Willy William. L’evento venerdì 30 agosto

Venerdì 30 Agosto il disco d’oro e di Platino Willy William sarà ospite all’Africana Famous Club di Praiano.

Il Dj e cantante, vincitore del disco d’oro e di platino in Francia grazie ai suoi remix e le sue collaborazioni e ospite a Sanremo nel 2016 dove ha ricevuto il disco d’oro in Italia, sarà in uno dei locali più IN della Costiera Amalfitana.

La sua hit “Mi Gente”, in collaborazione con J Balvin, ha raggiunto circa 2.5 miliardi di visualizzazioni su YouTube, canzone che continua a far ballare tutto il mondo e questo Venerdì, 30 Agosto, farà sognare anche gli ospiti dell’Africana Famous Club di Praiano.

L’Africana è il night tra i più longevi del zona, ma più ancora il luogo simbolo del popolo della notte. Già dagli anni Sessanta quando la Costiera era protagonista di quella “dolce vita” inventata da Luca Milano che seppe costruire tra le rocce arse dal sole il divertimento notturno esclusivo e raffinato, capace di attirare gente del calibro di Onassis e Jacqueline Kennedy, Frank Sinatra e Rudolf Nureyev, Gore Vidal, Egon Von Furstenberg e il principe Umberto Orsini, Elsa Martinelli e Willy Rizzo. All’Africana ha tenuto banco la meglio gioventù artistica di quegli anni, prima del salto nell’olimpo della musica leggera italiana.