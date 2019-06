Positano tra le mete più care d’Italia. Lo dice il motore di ricerca Holidu

La nostra Positano è tra i paesi più cari d’Italia per una vacanza durante la stagione estiva appena iniziata.

I dati sono stati resi noti da Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, che ha raccolto allora i prezzi richiesti in Campania per gli alloggi e confrontati con altre 300 località. Ebbene dalla ricerca è emerso che la Campania è la regione più cara con Positano paese più caro in assoluto mentre ad essere low cost è il Sannio.

Nella classifica dei prezzi delle regioni italiane in alta stagione, troviamo in prima posizione il Veneto in cui si spende mediamente 177€ per una notte, seguito dal Trentino-Alto Adige con un costo medio di 167€ nello stesso periodo. La Campania si posiziona 3° in questa classifica, con una spesa media per un alloggio in estate pari a 165€ a notte.

Come riporta Holidu, analizzando la settimana di bassa stagione che va dal 14 al 21 settembre, in Campania la spesa media è poco più bassa che in estate; il costo per notte, infatti, è pari a 147€, che si riflette in un risparmio del 10,91% tra il periodo di bassa e di alta stagione.

La provincia di Salerno con i suoi 168€ in alta stagione e 151€ in bassa, risulta essere la provincia con il costo medio più elevato di tutta la regione mentre è al quarto posto della classifica italiana. A seguire la provincia di Napoli con un prezzo medio per gli affitti di 149€ al giorno nel periodo estivo e di 136€ in bassa stagione. Entrambe le province detengono questo primato regionale grazie alle isole e alle molte località costiere che fungono da principale richiamo per il turismo estivo della regione.

Per la provincia di Salerno la destinazione con il prezzo medio più elevato per alloggio è Positano, con 420€ in alta stagione e 425€ in bassa per una notte: questa destinazione si rivela la più costosa delle oltre 100 esaminate attraverso i nostri dati di tutta la penisola italiana.

Sorrento, in provincia di Napoli, si posiziona come seconda della regione, distanziandosi dai costi elevati di Positano con una spesa media di 221€ in alta stagione e di 205€ in bassa. In terza posizione troviamo Palinuro con 200€ in alta e 119€ in bassa. Fanalino di coda di questa classifica è la località di Posillipo con costi per gli alloggi pari a 122€ in alta stagione e 112€ in bassa.

Per quanto riguarda le isole, Capri si posiziona al secondo posto con un costo medio di 360€ a notte in alta stagione e di 297€ in bassa. Con una differenza esigua tra loro, Ischia e Procida (rispettivamente 154€ e 150€ in alta stagione) si posizionano invece 2° e 3° nella classifica regionale come costi medi delle isole.