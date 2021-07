Positano Mare, Sole e Cultura: il 28 luglio ospiti Federico Rampini e Mario Tozzi

Cosa sta accadendo al nostro pianeta? Quali sono le cause che hanno portato alla pandemia che ha messo in ginocchio l’intero globo? Ma soprattutto in che modo è possibile ripartire, ricostruire, rinascere?

La XXIX edizione della rassegna letteraria “Positano Mare, Sole e Cultura”, quest’anno dedicata al tema “In piccioletta barca. Navigando tra le parole”, prosegue il suo viaggio “Navigando nel tempo”.

Mercoledì 28 luglio (ore 21 – Terrazza Hotel Le Agavi) Federico Rampini autore del volume I cantieri della storia (Mondadori) e Mario Tozzi autore del volume Uno scomodo equilibrio (Mondadori) ripercorreranno alcuni dei momenti salienti della storia e si interrogheranno sul perché eravamo così impreparati alla pandemia che ha scosso gli equilibri mondiali.

È la reazione collettiva alla sciagura a stabilire se una comunità ne esce fiaccata oppure purificata e rinvigorita. Nuove interpretazioni dell’antichità rivelano gli eventi fatali che possono portare una civiltà a soccombere. E quali speranze sopravvivono a quei disastri epocali. Lo sa bene Federico Rampini che ha ripercorso storie di tragedie collettive, sconfitte, decadenze, seguite da «miracoli». Successi costruiti partendo dalle macerie, quando tutto sembrava perduto, e invece stava per sorgere una nuova luce all’orizzonte. I cantieri dove si sono raccolte le energie e le idee, per costruire un futuro migliore.

E se è vero che dopo ogni guerra c’è una ricostruzione, dopo ogni depressione arriva un’età dell’ottimismo e del progresso, con la chiarezza espositiva che lo contraddistingue, Mario Tozzi esamina teorie antiche e recentissime, valuta ipotesi confermate o contraddette dai dati, ma soprattutto cerca di sgomberare il campo dalle forzature mediatiche e dalle fake news, per raccontare cosa sta accadendo sul pianeta, focalizzandosi non tanto sugli aspetti biomedici della pandemia, quanto su quelli ambientali, ecologici ed evolutivi, nella convinzione che la storia – non solo degli uomini, ma anche della Terra – possa insegnarci molto sull’origine e sul rapporto che abbiamo con le malattie epidemiche.

Nel rispetto delle norme di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, sarà possibile assistere agli incontri solo ed esclusivamente previa prenotazione che potrà essere fatta attraverso i seguenti recapiti: associazione.maresolecultura@gmail.com; M. 366 6421650; Comune di Positano: M. 334 9118563

Il posto potrà considerarsi prenotato solo dopo la ricezione di un’email di conferma da parte dell’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura.

Per consentire anche a chi non potrà partecipare fisicamente di assistere agli incontri, tutti gli eventi in calendario saranno trasmessi in Diretta Live Streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della rassegna.

La rassegna prosegue giovedì 5 agosto (ore 21 – Terrazza Marincanto) con Elisabetta Rasy, autrice de Le indiscrete (Mondadori) e Romana Petri, autrice de La rappresentazione (Mondadori), che nel corso di una serata dal tema “Fotografando la storia, ripercorreranno le storie di donne che tra narrativa e realtà hanno fatto i conti con i segreti e la memoria.