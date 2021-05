Positano: l’ex plesso scolastico diventerà un centro polifunzionale a disposizione di studenti e famiglie

L’ex plesso scolastico di Via Pasitea a Positano presto diventerà un centro polifunzionale. E’ questo quanto deciso dall’amministrazione comunale della Città Verticale, attraverso apposita delibera, e che richiederà un investimento di 2 milioni e 800 mila euro. Nel corso degli anni gli alunni frequentanti i vari plessi scolastici insistenti nel comune di Positano sono stati accorpati. In questo particolare periodo storico, però, per lo svolgimento delle attività didattiche ed extra scolastiche c’è bisogno di spazi sempre più ampi, per garantire il distanziamento sociale.

E’ in questa logica che l’edificio che ospitava le scuole elementari, una volta ultimate le operazioni di riqualificazione, tornerà a disposizione degli studenti. All’interno della struttura saranno svolte diverse attività extra curriculari per offrire ai giovani studenti della Città Verticale un percorso di crescita e di sviluppo delle proprie capacità quanto più variegato possibile. «Per quanto concerne l’ex edificio delle scuole elementari, faremo un intervento strutturale ma conservativo nel rispetto di come è stato inizialmente concepito – sottolinea il sindaco Giuseppe Guida – Una volta ultimate le operazioni si svolgeranno all’interno del plesso le attività extracurriculari. Avremo laboratori di diversa natura spaziando dalla musica alla scienza, passando per l’educazione fisica e la robotica. Si tratterà di un centro polifunzionale a servizio delle famiglie e dei ragazzi».

Sono previsti, inoltre, una serie di interventi anche per quanto concerne l’edificio che attualmente ospita l’Istituto Comprensivo Lucantonio Porzio. In questa circostanza si tratta di lavori di efficientamento e messa in sicurezza. «Per quanto riguarda gli interventi che coinvolgeranno l’attuale plesso scolastico dove sono accorpate tutte le classi dall’infanzia alle medie, saranno finalizzati a creare una struttura efficiente dal punto energetico, con l’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre all’adattamento alle misure antisismiche – conclude il primo cittadino di Positano – Faremo tutto quello che serve per renderla una scuola all’avanguardia».