Positano: Bandiera Verde assegnata ad Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande

Riconfermata la Bandiera Verde per Arienzo, Fornillo e Spiaggia Grande a Positano, il riconoscimento promosso dai pediatri italiani.

Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi: questi i principi da rispettare per vedersi riconosciuta una Bandiera Verde che sancisce una spiaggia “a misura di bambino”.

Grande soddisfazione dunque per Positano e per tutta la Costiera Amalfitana che riceve anche per questo 2021 il riconoscimento. La Divina, e nello specifico Positano, non è solo territorio dalle bellezze uniche e dalle limpide acque, che spesso gli hanno consentito anche l’importante conferimento della bandiera blu, ma anche attenta alle esigenze dei più piccoli e ai bisogni della famiglia. Positano, come detto, riceve il riconoscimento con le spiagge Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande.

Di seguito la lista dei comuni in provincia di Salerno che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento.

Agropoli ( Lungomare San Marco e Trentova)

Castellabate ( spiaggia di Santa Maria)

Ascea

Centola

Palinuro

Marina di Camerota

Pisciotta

Pollica ( Acciaroli e Pioppi)

Positano con le spiagge Arienzo, Fornillo e Grande

Santa Maria di Castellabate

Sapri