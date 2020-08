Pompei, turista sul tetto delle Terme Centrali: la Direzione del Parco denuncia l’atto incivile

Il Direzione del Parco Archeologico di Pompei, dopo l’irresponsabile gesto di una turista che è salita sul tetto delle Terme Centrali per scattare una foto, ed immortalata da un visitatore e riportata da alcuni giornali e social-web, ha diramato una nota.

Nello stigmatizzare l’atto incivile e pericoloso per la stessa persona e per la tutela del monumento, la Direzione sottolinea che l’accesso alla coperture delle Terme è interdetto al pubblico con adeguata segnalazione, come avviene in tutti gli spazi archeologici chiusi al pubblico e secondo il Regolamento degli Scavi presente agli ingressi del Parco.

Questo atto deplorevole invita ancor di più a rispettare le norme generali di visita al sito e il giusto distanziamento anti-Covid, anche in virtù delle ultime indicazioni governative.

Anche in questo caso, la Direzione del Parco avvia un’indagine, in collaborazione con le Autorità competenti, affinché si possa individuare la protagonista dell’atto, attraverso ogni mezzo a disposizione e per assicurare, il più possibile, il pieno rispetto del patrimonio archeologico di Pompei da abusi di questo genere.