Pompei: la statua della Madonna perde il Rosario. Ritrovato dai Vigili del Fuoco

Da un anno a questa parte l’effige della Madonna di Pompei posizionata in cima all’omonimo Santuario sta facendo parlare molto di sé.

Dopo gli episodi di oscillazione del Rosario tra le mani della Madonna, questa volta lo stesso Rosario è scomparso ed è stato ritrovato poi dai Vigili del Fuoco tra i fiori della corona posta ai piedi della Vergine. Fortunatamente, cadendo tra i fiori, il grande Rosario non ha né provocato danni e né si è rotto. La velocità e il peso, da quell’altezza, avrebbero potuto ferire qualche piccolo in modo serio.

Ad accorgersi che il Rosario che la Madonna stringe tra le mani era «scomparso» è stato un fedele che, alzando gli occhi al cielo ieri mattina, non lo ha visto. Sorpreso ha lanciato l’allarme.

Anche questa volta quello che è successo ha fatto parlare i fedeli che non si spiegano come mai il Rosario sia caduto nonostante che lo scorso 28 dicembre era stata installata una nuova staffa in acciaio, in sostituzione della catena usurata, che bloccava le due corone, proprio per evitare che il Rosario si sganciasse ancora.

Inoltre i fedeli si chiedono come mai, se i Rosari che capeggiano dalla facciata della Basilica sono due, uno stretto tra le mani della Madonna e l’altro è collocato tra le manine del bambino Gesù, perché a sganciarsi è sempre quello in mano alla Vergine?. Molti fedeli sono convinti che dietro ai fenomeni inspiegabili dalla logica ci sia qualcosa di divino e che la Vergine Santissima di Pompei vuole lanciare un messaggio alla città e al mondo intero.