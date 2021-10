Due euro in scontrino per togliere il ghiaccio dalla Pepsi: bufera social

Ha scatenato un mare di polemiche la foto di uno scontrino di una pizzeria di Caserta con un importo molto particolare.

Come riporta Inter Napoli, sembrerebbe che sabato sera un gruppo di amici si era recato in un locale di Caserta per mangiare una pizza in compagnia quando, al momento di pagare il conto, si sono accorti dell’assurdo sovrapprezzo: “2 euro in più per aver tolto il ghiaccio dalla Pepsi”.

Una delle persone presenti in pizzeria ha pubblicato la foto dello scontrino sui social network allegando la seguente didascalia: “Ieri sera con amici siamo andati a mangiare in una pizzeria al centro di Caserta, fin qui tutto ok. La pizza era buona, ma la cosa assurda è trovarci sul conto 2 euro in più perché avevamo chiesto una Pepsi alla spina senza ghiaccio. Vi sembra una cosa normale tutto ciò?”.

Nel giro di poche ore sono stati tantissimi i commenti pubblicati sui social network molti di questi veramente sconcertanti.