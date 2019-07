Si è tenuta questa mattina l’attesissima conferenza stampa nella quale è stato reso noto il nuovo piano traffico per la Costiera Amalfitana.

Si tratta di un momento importante per la Divina che negli ultimi anni è stata vittima, insieme ai suoi abitanti, del caos.

Nell’accordo sottoscritto dai sindaci della Costiera Amalfitana oltre che dal prefetto si legge che “i Comuni di Positano, Praiano, Amalfi, Atrani, Ravello, Cetara e Vietri sul Mare, d’intesa con la Regione Campania e la Provincia di Salerno, hanno avviato un progetto strutturale per contingentare a monte il flusso di veicoli sulla S.S. 163 “Amalfitana”, allo scopo di realizzare una Zona a Traffico Limitato (ZTL) di tipo territoriale tesa a regolamentare gli accessi sulla predetta Strada Statale per una viabilità sostenibile, di cui la Regione si è impegnata a reperire la disponibilità delle risorse per l’attuazione dello stesso».

Si tratta di un ambizioso progetto che finalmente potrebbe risolvere il problema traffico nella Divina. Ovviamente per mettere in piedi un intervento di questo tipo c’è bisogno di una lunga serie di studi e di approfondimenti. In attesa che la ZTL territoriale possa diventare realtà, si è deciso di istituire una serie di limitazioni che entreranno in vigore dal 1° Aprile del 2020.

“A decorrere dal 1 aprile 2020 e sino all’attivazione del progetto ZTL – si legge nella delibera – nei seguenti tratti dei centri abitati: Positano, Praiano, Amalfi, Atrani, Ravello, Cetara e Vietri sul Mare, nei giorni di sabato e domenica delle settimane comprese: tra il15 giugno ed il 31 luglio; tra il 1° settembre ed il 30 Settembre, per l’intero mese di agosto, la Settimana Santa fino al Lunedi in Albis e dal 24 Aprile ed il 02 Maggio il transito a targhe alterne di tutti gli autoveicoli dalle ore 10 alle 18 in particolare, nei giorni con data dispari, divieto di transito per le targhe con ultima cifra numerica dispari, nei giorni con data pari, divieto di transito per le targhe con ultima cifra numerica pari, ad eccezione di: residenti nei 13 Comuni della Costa d’Amalfi; veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purchè presenti a bordo dello stesso; Taxi e NCC; Mezzi di soccorso e Forze di polizia”.

Sarà, inoltre, fatto “Divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, dei mezzi di ingombro superiore a mt 4,00 di altezza, mt 2,55 (mt 2,60 per i veicoli per trasporto di merci deperibili ATP) di larghezza e mt 10,36 di lunghezza; circolazione in entrambi i sensi di marcia dei mezzi di ingombro inferiore o uguale a mt. 4,00 di altezza, mt 2,10 di larghezza, mt. 6,00 di lunghezza; senso di marcia obbligatorio in direzione Positano-Vietri sul Mare per i mezzi di dimensioni inferiori a quelle indicate al precedentemente”.

Clicca qui per leggere l’Ordinanza di regolamentazione del traffico-sulla Statale 163 Amalfitana