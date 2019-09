Phylicia Rashad a Positano: l’attrice de “I Robinson” al ristorante Chez Black / Foto

Phylicia Rashad, protagonista di molti film e serie tv di successo come I Robinson, ha fatto tappa gastronomica al ristorante Chez Black di Positano.

La splendida attrice e produttrice cinematografica statunitense che deve la sua fama all’interpretazione di Claire Robinson, la moglie di Cliff, nella celebre sitcom degli anni ottanta I Robinson, si trova infatti in Costiera Amalfitana con sua figlia Condola.

L’attrice statunitense ha dunque gustato il pranzo nel famoso ristorante di Positano e non si è tirata indietro quando le è stata chiesta una foto ricordo che è poi stata pontamente postata dai proprietari del locale su Instagram.

Phylicia e Condola Rashad hanno scelto la Costiera Amalfitana per le loro vacanze e, in particolare, la giovane Condola è rimasta molto colpita dalla bellezza di Positano tanto da scrivere sui social che questa terra è casa sua.

Le attrici si sono affidate nei giorni scorsi alla professionalità de “La Bellavita charter” per ammirare dalla prospettiva più affascinante e suggestiva la Divina: dal mare. Dalla Costiera Amalfitana si sono spostate per qualche ora a Capri, dove hanno gustato i piatti tipici della tradizione marinara locale.

Molto disponibili si sono concesse per alcune foto con il meraviglioso sfondo dei Faraglioni, uno dei luoghi più suggestivi al mondo.

Phylicia Rashad nella sua lunga carriera è stata protagonista di film come: Cosby, Creed, Ghostwriter, Empire e moltissimi altri. Condola Rashad ha ricevuto tantissimi premi, in particolare per i film Stick Fly, The Trip to Bountiful, Sex and the City 2.