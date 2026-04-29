Non soltanto calcio, padel, tennis, attività motorie e promozione sportiva, ma anche cultura, formazione, inclusione sociale e opportunità concrete per i giovani del territorio. È con questo spirito che lo Sporting Arechi conferma ancora una volta il proprio ruolo di presidio educativo e sociale, presentando il cortometraggio “Pezzo dopo pezzo”, una delle numerose iniziative extrasportive e sociali sviluppate nell’ambito delle progettualità portate avanti dall’associazione sportiva dilettantistica di Pellezzano.

Il lavoro cinematografico nasce all’interno del progetto “F.I.M. – Futuro In Mano”, percorso finanziato dalla Sport e Salute S.p.A. e realizzato dall’associazione Sporting Arechi in partenariato con diverse realtà del territorio. L’iniziativa ha coinvolto giovani tra i 14 e i 34 anni, con particolare attenzione a quanti vivono situazioni di fragilità economica e sociale o condizioni di inattività lavorativa e formativa, offrendo gratuitamente attività sportive, educative e sociali.

Tra i risultati più significativi del progetto c’è proprio “Pezzo dopo pezzo”, cortometraggio ideato, scritto e realizzato interamente dai ragazzi e dalle ragazze partecipanti grazie al supporto della casa di produzione salernitana Tomato Film di Antonio Passaro e Fabio Ferro, che hanno curato il laboratorio di cinematografia dell’associazione Sporting Arechi. Un’esperienza che dimostra come il mondo sportivo possa essere anche luogo di crescita culturale, espressione artistica e valorizzazione dei talenti.

«Per noi – dichiara Alfonso Gaeta, presidente dell’associazione Sporting Arechi – lo sport rappresenta un punto di partenza e mai un punto di arrivo. Attraverso iniziative come questa vogliamo offrire ai giovani strumenti veri per costruire il proprio futuro, sviluppare competenze, credere nelle proprie capacità e sentirsi parte di una comunità. “Pezzo dopo pezzo” è il simbolo di ciò che accade quando si investe sulle persone – ha detto -. La nostra associazione organizza costantemente attività extrasportive e sociali perché crediamo che una società sportiva moderna debba saper educare, includere e creare opportunità. Il cortometraggio è solo una delle tante esperienze che abbiamo promosso a Pellezzano, accanto a percorsi formativi, sociali e aggregativi destinati soprattutto alle nuove generazioni».

Nel cast e nel gruppo di lavoro figurano Giovanni Acocella, Alessandro Bartiromo, Maria Vittoria Corrado, Anna Di Martino, Valerio Forlenza, Alessandro La Palomenta, Francesco Giovanni Marino, Cinzia Mazzillo, Teresa Parisi, Stefania Prezioso, Giorgia Rossi, Maria Rosaria Scafuri, Giuseppina Schirru, Simone Corvino, Danilo Autiero e Salvatore Ferraro.

La regia è stata affidata a Federica Di Taranto, con fotografia e montaggio curati da Giorgia Rossi. La scenografia porta la firma di Giovanni Scaletta, mentre Davide Francese ha operato alla macchina da presa. Vincenzo Armenante ha seguito il suono in presa diretta; Barbara Ferraro si è occupata di aiuto regia e costumi; make up e hair styling sono stati curati da Eleonora Isoldi. I produttori esecutivi sono Fabio Ferro e Antonio Passaro e Maria Grazia Mari è la coordinatrice di produzione. Le finalizzazioni audio/video sono state affidate a Roberto Cicco. Supervisore generale del progetto è stato Alfonso Gaeta.

Il cortometraggio è stato sviluppato durante il corso di cinematografia attraverso un percorso creativo condiviso, che ha stimolato idee, confronto e partecipazione attiva di tutti i giovani coinvolti.

«Quando diciamo che lo sport può cambiare la vita delle persone – conclude il presidente Gaeta – intendiamo proprio questo: creare occasioni reali, mettere insieme energie positive e lasciare qualcosa di concreto. Ogni ragazzo coinvolto ha aggiunto un tassello importante. Questo lavoro è nato davvero pezzo dopo pezzo».

Il cortometraggio completo “Pezzo dopo pezzo” è disponibile sul canale YouTube ufficiale della Sporting Arechi.