Pericolo lungo la Statale per Ravello, crolla parapetto: massi sui limoneti / Foto

L’impatto di un automobile o di un autocarro è stata, presumibilmente, la causa della rottura di un parapetto lungo la strada provinciale che conduce a Ravello, in prossimità della Valle del Dragone.

La segnalazione è arrivata questa mattina via social da Salvatore Aceto, noto imprenditore della Costa d’Amalfi, dal momento che il parapetto è caduto sui limoneti della sua proprietà.

“Attenzione massima sulla strada Provinciale che porta a Ravello, località Valle del Dragone …. qualche auto o autocarro ha urtato il muretto facendolo franare nella mia proprietà.

È particolarmente pericoloso per le auto o moto che scendono…. L’Anas e Provincia sono state avvertite numerose volte e non hanno mai preso in considerazione gli avvisi. Tutti i muretti – parapetto versano in condizioni pietose! Si vergognassero!!!!” – questo il post pubblicato su Facebook da Salvatore Aceto”.

Fortunatamente, al momento del crollo, nessuna persona è rimasta coinvolta. A raggiungere il luogo del crollo i Carabinieri della Compagnia di Amalfi che hanno proceduto ai rilievi del caso.

Come riportato sempre sui social, non sarebbe la prima volta che le condizioni dei parapetti della Strada Provinciale per Ravello siano stati segnalati agli enti competenti. Al momento la zona del crollo è stata segnalata con del nastro segnaletico.