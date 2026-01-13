Nel sistema previdenziale italiano, il pensionamento con 41 anni di contributi rimane una possibilità concreta anche per il 2026.

Mentre la tanto discussa “Quota 41 per tutti” non è stata introdotta, permangono diverse opzioni per coloro che hanno maturato una carriera contributiva di almeno 41 anni.

Nel 2026, 41 anni di contributi possono bastare per andare in pensione, ma le condizioni dipendono dalla tipologia di misura previdenziale. Una prima via riguarda i lavoratori che hanno già compiuto 62 anni di età e hanno maturato entro il 31 dicembre 2025 i 41 anni di contribuzione. Per loro resta valido il principio della cosiddetta Quota 103, una misura sperimentale introdotta dalla legge di bilancio 2023 e prorogata fino al 2025, che consente il pensionamento anticipato con 62 anni di età e 41 anni di contributi.

La Quota 103, pur non essendo stata confermata per il 2026, mantiene la cristallizzazione del diritto, cioè chi ha maturato i requisiti entro la scadenza prevista può ancora fruire della pensione anticipata nel 2026. Tuttavia, questa opzione presenta limitazioni importanti:

– È vietato svolgere attività lavorative, salvo lavoro autonomo occasionale limitato a 5.000 euro annui;

– Il calcolo della pensione è completamente contributivo, spesso meno favorevole rispetto al metodo misto;

– L’importo pensionistico non può superare quattro volte il trattamento minimo INPS.

Questi vincoli rendono la Quota 103 una soluzione meno vantaggiosa per molti, sebbene rappresenti ancora una possibilità per chi ha raggiunto i requisiti entro la fine del 2025.

La Quota 41 per i lavoratori precoci: un’opportunità senza limiti di età

Una misura particolarmente rilevante nel 2026 è la Quota 41 riservata ai lavoratori precoci, che si distingue per l’assenza di limite anagrafico. Questa misura permette di andare in pensione con 41 anni di contributi anche se il requisito viene raggiunto nel 2026 e non entro il 2025, a differenza della Quota 103.

La Quota 41 è destinata a una platea specifica di lavoratori che abbiano accumulato almeno 12 mesi di contributi effettivi prima del compimento dei 19 anni, e che si trovino in determinate condizioni:

– Caregiver che assistono da almeno sei mesi un familiare con disabilità grave convivente;

– Disoccupati che abbiano esaurito la Naspi da almeno tre mesi;

– Invalidi civili con percentuale di invalidità pari o superiore al 74%;

– Addetti a lavori gravosi o usuranti, con almeno 7 anni negli ultimi 10 o 6 negli ultimi 7 di attività specifica.

La Quota 41 per i precoci si caratterizza per condizioni più favorevoli rispetto alla Quota 103:

– Non prevede limiti massimi all’importo pensionistico;

– Mantiene il calcolo misto della pensione, quando spettante;

– Consente di continuare a lavorare anche dopo il pensionamento.

Questa misura si conferma dunque come uno dei canali più vantaggiosi per chi ha iniziato la propria carriera lavorativa molto presto e appartiene a categorie tutelate.

Per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e gestioni affini, è disponibile anche la pensione anticipata flessibile, introdotta con le leggi di bilancio 2024 e 2025. Questa forma di pensionamento permette di andare in pensione con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi, maturati entro il 31 dicembre 2025.

La decorrenza del trattamento pensionistico varia in base alla gestione previdenziale e al datore di lavoro:

– Per i lavoratori dipendenti privati e autonomi, la pensione decorre con una finestra di 7 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti;

– Per i dipendenti pubblici, la finestra è di 9 mesi;

– Per alcune categorie specifiche come personale scolastico e AFAM, la decorrenza è fissata rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione.

Il calcolo della pensione anticipata flessibile è interamente contributivo e l’importo massimo mensile non può superare quattro volte il trattamento minimo INPS, in linea con le regole previste per l’anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, fissata a 67 anni per il biennio 2025-2026.

Limitazioni alla cumulabilità dei redditi

Importante è sottolineare che la pensione anticipata flessibile non è cumulabile con redditi da lavoro, sia dipendente sia autonomo, prodotti in Italia o all’estero, fatta eccezione per il lavoro autonomo occasionale entro i 5.000 euro lordi annui. La violazione di queste condizioni comporta la sospensione dell’erogazione della pensione e il recupero delle somme indebitamente percepite.

Le domande per la pensione anticipata flessibile e per la Quota 41 devono essere presentate all’INPS tramite il servizio online dedicato, oppure attraverso patronati e intermediari. È raccomandato inviare la domanda entro il 1° marzo di ogni anno per garantire la priorità di accesso, in quanto le risorse finanziarie sono limitate e l’assegnazione avviene secondo criteri di priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti e sull’ordine di presentazione delle domande.