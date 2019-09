La Pasticceria Tirrena di Cava de’ Tirreni e il Cavoto “Volano” con Air Malta

La rinomata Pasticceria Tirrena, famosa non solo a Cava de’ Tirreni per le sue dolcezze, approda sui voli di Air Malta, e lo fa in pompa magna.

Infatti, sulle brochure che vengono date ai passeggeri della compagna di bandiera maltese, essa si presenta per la prima volta con il Cavoto.

Che sarà mai il Cavoto? Andiamo a scoprirlo.

La Pasticceria Tirrenia di Cava de’ Tirreni Lancia sui Voli Air Malta il Cavoto

Il Cavoto è in effetti un cioccolatino ripieno, non uno qualunque, ma davvero speciale.

Un prodotto pensato per essere simbolo della storia e delle tradizioni di Cava de’ Tirreni: non a caso “cavoto” è l’appellativo antico degli abitanti del territorio.

Viene definito “Regio Cioccolatino Aragonese”, e questo per riallacciarsi al glorioso passato della città alla quale fu donata la Pergamena Bianca dal re Ferrante d’Aragona nel 1460.

Il Cavoto viene presentato con 3 gusti diversi: Rhum San Martino, Sole di Venere, e, non poteva mancare, Luna Rossa.

I gusti riprendono le più gettonate e squisite torte della Pasticceria Tirrena.

Ebbene, questo squisito piacere del palato viene lanciato anche direttamente all’estero attraverso l’accordo con Air Malta.

E non ci si è risparmiati: infatti, insieme al Cavoto, viene mostrato anche il Confettone, che, da sempre, è un prodotto dolciario cavese per eccellenza.

Il Confettone si è affermato e diffuso proprio per opera della Tirrena.

Un bel colpo per i fratelli Tagliaferri, titolari della pasticceria, che in questo modo esportano non solo il loro ottimo lavoro, ma anche l’immagine e la storia della città di Cava de’ Tirreni.

Ecco la foto promozionale del Cavoto, nei suoi tre gusti, insieme a qualche particolare sul packaging.

Questa invece è l’immagine di presentazione sulle brochure Air Malta, con la storia della Pasticceria.

Complimenti ai fratelli Tagliaferri e a tutto lo staff della Pasticceria Tirrena di Cava de’ Tireni, ad maiora!