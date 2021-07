Giada Parra è una bellissima e conosciuta modella oltre che la moglie dell’attore Paolo Conticini.

Grazie al suo fascino, alla sua bellezza è riuscita a calcare alcune delle passerelle più conosciute d’Italia e non solo.

Chi è Giada Parra la moglie Paolo Conticini: età, curiosità e lavoro

Paolo Conticini è uno dei sex symbol del cinema e della televisione italiana. Grazie al suo fascino e al suo talento ha conquistato la simpatia di migliaia di persone che lo seguono con affetto.

A conquistare suo cuore, invece, è stata Giada Parra. I due stanno insieme da tantissimo tempo, oltre 25 anni.

Il matrimonio, però, è arrivato solo nel 2013. I due al momento non hanno figli ma in diverse interviste hanno rivelato che ci stanno pensando anche se con lavori cosi impegnati non è semplice.

Nonostante spesso, proprio a causa del lavoro, sono lontani da casa il loro rapporto è più saldo che mai.

Ogni qual volta Paolo Conticini viene intervistato in televisione trova sempre il modo per dichiarare il suo amore per la moglie. I due non sono amanti della mondanità, infatti appaiono non troppo spesso insieme.

Giada Parra, moglie Paolo Contincini: lavoro

Giada Parra, moglie di Paolo Conticini, ha iniziato la sua carriera come modella. Si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alle sue comparsate televisive e per aver calcato passerelle molto importanti.

Ha avuto la possibilità di sfilare per brand famosissimi come ad esempio Gucci e i principali marchi del Bel Paese. Non ci sono notizie recenti sulle sue nuove avventure professionali.