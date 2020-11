E’ uno dei giornalisti più conosciuti e amati del panorama televisivo italiano, parliamo di Paolo Brosio.

Si è fatto conoscere e apprezzare oltre che per le sue doti professionali anche per la sua simpatia e la sua umanità.

Chi è Paolo Brosio: età, lavoro, mamma, vita privata, curiosità

Paolo Brosio è nato ad Asti il 27 settembre 1956. Entra nel mondo del giornalismo giovanissimo, a soli 19 anni, quando inizia a collaborare con La Nazione di Firenze per otto anni.

Dirige, giovanissimo, l’ufficio stampa della squadra di Serie A Pisa Calcio, guidata da Romeo Anconetani, organizzando un’edizione della Mitropa Cup internazionale.

Nel frattempo consegue laurea in Giurisprudenza con 110 e lode all’Università di Pisa. Le sue capacità vengono premiate, viene incaricato, infatti, dal rettore Bruno Guerrini di dirigere l’Ufficio stampa e di pubblicare il “Notiziario” dell’Università di Pisa.

Entra nella redazione del Secolo XIX diretto da Carlo Rognoni, successivamente, però, viene trasferito a La Spezia come inviato speciale di cronaca nera.

Nel 1990 la svolta, diventa inviato per il tg di Italia 1, studio Aperto dove partecipa alle Edizioni Straordinarie della Guerra del Golfo, del disastro della Moby Prince, a casi clamorosi di sequestri di persona da parte della Ndrangheta e dove poi raggiunge la notorietà con uno scoop di un importantissimo filmato inedito sulle cause della collisione fra l’Agip Abruzzo e la Moby Prince nella notte fra il 10 e l’11 aprile del 1991.

In quegli anni lavora sia per il “Tg5” che per “Studio Aperto” su Italia 1 che per il “Tg4” di Emilio Fede, dove poi raggiunge una grande notorietà con l’inchiesta Mani pulite, rimanendo per sette anni davanti al Tribunale di Milano per realizzare centinaia di dirette.

Dal Duemila ai giorni nostri

Decide poi di dedicarsi a programmi di intrattenimento e meno impegnati. Passa, infatti, in Rai, partecipando a Quelli che il Calcio, condotto da Fazio e nel 2000 diventa co-conduttore di Domenica In e nel 2002 e Linea verde, sempre come conduttore dal 2002 al 2006.

Nel 2006 è inviato nel reality show L’isola dei famosi 4 su Rai 2. Partecipa all’episodio della sit-com di Italia 1 Belli dentro (2008) andato in onda nel 2012. Nel 2008 è inviato nel programma Stranamore, condotto da Emanuela Folliero su Rete 4.

È stato telecronista tifoso delle partite della Juventus trasmesse da Mediaset Premium fino al 2009.

Fino al 2010 è stato socio con Marcello Lippi del Twiga, discoteca di Flavio Briatore a Marina di Pietrasanta, della quale detenevano rispettivamente il 30% e il 20% delle quote. Dal 22 febbraio 2012 conduce Viaggio a… su Rete 4 in prima serata.

Il 24 gennaio 2019 prende parte in qualità di concorrente alla 14ª edizione de L’isola dei famosi, venendo eliminato nel corso della decima puntata con il 43% dei voti. Dopo il reality, torna ad essere ospite fisso a Che tempo che fa su Rai 1, oltre che a ricoprire il ruolo di opinionista ricorrente sulle reti Mediaset in particolare a Live – Non è la D’Urso.

A partire dal 30 ottobre 2020 partecipa, a gioco iniziato, alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini. Brosio sarebbe dovuto entrare all’inizio del programma, ma, per problemi di salute, il suo ingresso in gara è stato posticipato di oltre un mese.

Vita privata

Sposato e divorziato da Serenella Corigliano, nel 2004 sposa la modella cubana Gretel Coello, da cui divorzia nel 2008.

Dopo aver attraversato un periodo di smarrimento a seguito di alcuni eventi negativi tra i quali il secondo divorzio, la morte del padre Ettore, diventa un praticante del Cattolicesimo e compie numerosi pellegrinaggi a Medjugorje.

Il 9 aprile 2015 Brosio ha incontrato papa Francesco che gli ha concesso un’udienza privata.

Attualmente ha una relazione con l’ex modella polacca Ania Goledzinowska, anch’essa praticante cattolica. E’ tifoso della Juventus.