Recenti indiscrezioni hanno annunciato che Paolo Bonolis si fermerà: spuntano i primi retroscena sul futuro televisivo del conduttore Mediaset.

Sul fronte televisivo Mediaset i cambiamenti sono all’ordine del giorno. Anche il mese che chiude la stagione 2025 non sarà esente dalle novità che riguardano il palinsesto. I telespettatori saranno invitati ancora una volta ad adeguarsi alle decisioni prese in merito ad una programmazione che non smette di sorprendere.

Dicembre è il periodo scelto per un grande debutto su Canale 5. Non è più un mistero che un’attesissima new entry sia pronta ad approdare sulla rete ammiraglia, proprio come si vociferava da mesi. Si tratta di Max Giusti, che conquisterà la fascia del preserale lanciandosi nella sua esperienza Mediaset con i game show.

Un nuovo arrivo che porterà una piccola rivoluzione, considerando che a partire dal 7 dicembre andrà in onda Caduta Libera. Il conduttore e comico prende le redini lasciate da Gerry Scotti, collocandosi nello spazio che, fino a quel giorno, sarà occupato da Avanti un Altro.

Un momento di pausa, dunque, si prospetta per Paolo Bonolis e la sua allegra compagnia. Le indiscrezioni tuttavia, non sono mancate in merito e hanno permesso di scoprire in anteprima cosa accadrà nel futuro dell’amatissimo conduttore. Se il minimondo non comparirà in tv per diverse settimane, Bonolis continuerà a lavorare alle registrazioni. Nel frattempo, emergono rumor su dei nuovi programmi per lui.

Il futuro di Paolo Bonolis in tv: nuovi programmi in arrivo

Chi saluterà con tristezza Avanti un Altro il 6 dicembre non dovrà temere. Per Paolo Bonolis la pausa è solo momentanea, come hanno spifferato i più noti esperti televisivi nelle ultime ore. “L’anticipo sui tempi di marcia del nuovo Caduta Libera di Max Giusti, non stoppa le registrazioni del game di Paolo Bonolis che proseguiranno come da calendario fino al 20 dicembre”, ha fatto sapere Davide Maggio.

Non si tratta di un addio definitivo ma piuttosto di un’interruzione che farà crescere l’attesa sulle puntate inedite, che dovrebbero tornare su Canale 5 a distanza di poche settimane. “La messa in onda delle puntate pare abbia già una collocazione in palinsesto sul finire della stagione in corso, con una seconda tranche di episodi”, ha continuato la fonte. Le registrazioni, inoltre, dovrebbero proseguire anche a gennaio.

Una scelta che conferma l’apprezzamento del pubblico nei confronti del game show con Laurenti e Bonolis, per il quale d’altra parte, ci sarebbero già degli altri progetti sul fuoco. Il piano di lavoro studiato per il mattatore sarebbe basato anche sulla necessità di lasciarlo libero in vista di un grande ritorno, quello del programma Il senso della vita.

Il talk show è un fiore all’occhiello del conduttore romano, che non ha mai negato il desiderio di riportarlo in scena. Questo sogno sarebbe più vicino che mai, tanto da poter andare in onda anche nella prossima stagione tv.

Intanto però, Giuseppe Candela su Dagospia ha fatto sapere che, tra gennaio e febbraio 2026, Bonolis potrebbe trovare posto in prima serata su Canale 5 con Taratata. Il format andato in onda sulla Rai dal 1998 al 2001 prevede l’alternarsi sul palco di alcuni degli artisti italiani e internazionali più famosi.