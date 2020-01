Paola Cortellesi è senza ombra di dubbio una delle attrici più amate e conosciute del panorama televisivo e cinematografico italiano.

Con la sua simpatia, la sua ironia, la sua bellezza e il suo talento, ha conquistato il cuore di milioni di persone che la seguono con affetto.

Paola Cortellesi: chi è, età, figli, marito, carriera e vita privata

Paola Cortellesi è nata a Roma il 24 Novembre 1973. Sin da piccola mostra il suo grande talento, quello di far ridere e successivamente anche quello di attrice.

La sua prima esperienza televisiva arriva a soli 13 anni quando partecipa a Indietro Tutta, il famosissimo programma di Renzo Arbore.

Il debutto come attrice in televisione arriverà diversi anni dopo, nel 1997, quando lavora in Macao.

A seguire lavora con Serena Dandini in Teatro 18 e con Sabina Guzzanti in La posta del cuore.

Senza ombra di dubbio la popolarità arriva con il passaggio a Mediaset dove partecipa ad una serie di programmi di successo insieme alla Gialappa’s Band come Mai dire Gol, Mai dire Domenica e Mai dire Grande Fratello.

Torna in Rai per sostituire Mammuccari alla conduzione di Libero. Nel 2004 ha l’onore ed il privilegio di salire sul palco dell’Ariston, durante il Festival di Sanremo condotto da Simona Ventura e Gene Gnocci.

Per Paola Cortellesi, però, la carriera non è solo televisione, anzi, ma anche tanto cinema.

Nella sua carriera ha potuto lavorare con grandi artisti come Aldo, Giovanni e Giacomo in chiedimi se solo Felice.

Ha riscosso un grande successo in Maschi contro femmine e in Femmine contro maschi.

Ha collaborato con Carlo Verdone in Sotto una buona stella. Nel 2011 ha ottenuto il David di Donatello come miglior attrice protagonista in Nessuno mi può giudicare.

I suoi ultimi lavori sono come un gatto in tangenziale e la Befana vien di notte, uscito solo qualche mese fa.