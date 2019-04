Paola Caruso: chi è, età, mamma naturale, figlio, fidanzato e carriera

Nelle ultime settimane è stata spesso al centro del mondo del gossip, parliamo di Paola Caruso.

La bella showgirl ha avuto un bambino, il piccolo Michele, anche se l’ormai ex fidanzato è scomparso quando ha saputo che era incinta.

Negli ultimi giorni, inoltre, si sta facendo sempre più concreta l’ipotesi che la bella Paola potrebbe incontrare la sua madre naturale.

A spingere per l’incontro è Barbara D’Urso sempre molto presente nella vita della showgirl e che vorrebbe offrirle questa grande opportunità.

Paola Caruso: chi è, età, mamma naturale, figlio e fidanzato

Paola Caruso è nata a Catanzaro il 17 gennaio del 1985. Sin da piccola ha mostrato la sua grande passione per gli animali, in particolare per i cavalli.

Dopo il diploma si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza. Ha, infatti, conseguito la laurea dopo pochi anni.

Paola è infatti una campionessa di equitazione e ha un rapporto quasi simbiotico con la sua cavallina Athina. Ha rischiato di perdere l’uso delle gambe per un grave incidente proprio cadendo da cavallo.

A seguito dell’incidente è stata ricoverata per oltre 9 mesi in ospedale. Ha dovuto seguire un lungo percorso di riabilitazione per tornare ad utilizzare gli arti inferiori.

La sua prima esperienza televisiva è stata a Uomini e Donne. Si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione ad Avanti Un Altro nel quale ricopriva il ruolo della “Bonas”.

Successivamente si è lanciata nel mondo dei reality. Ha partecipato all’Isola dei famosi, anche nella versione spagnola. Infine ha partecipato anche a Pechino Express, il programma di Rai 2.

Pochi giorni fa è nato il suo primo figlio, si chiama Michele che è stato immediatamente presentato ai social.

E’ stata spesso ospite dei programmi di Barbara D’Urso dove ha raccontato la sua storia d’amore naufragata con Francesco Caserta.

Questa sera, dopo una lunga attesa, a Live – Non è la D’Urso potrebbe incontrare per la prima volta la sua madre naturale che ha scritto una lettera indirizzata proprio a lei.