Paola Caruso è uno dei personaggi più conosciuti e amati del piccolo schermo. Si è fatta conoscere grazie ad Avanti un Altro.

Dopo tante esperienze e partecipazione a diversi programmi tra cui il relity l’Isola dei Famosi.

Paola Caruso: chi è, età, figlio, gravidanza, madre e carriera della showgirl

Paola Caruso è nata a Catanzaro il 17 gennaio del 1985. La showgirl ha conseguito una laurea in giurisprudenza e ha una grande passione per i cavalli.

Paola è infatti una campionessa di equitazione e ha un rapporto quasi simbiotico con la sua cavallina Athina.

La sua carriera nel mondo dell’equitazione è stata però stroncata a causa di un grave incidente che le ha quasi fatto perdere l’uso delle ambe.

Come da lei stessa raccontato, è stata ricoverata per più di nove mesi in ospedale e ha iniziato ad avere problemi di sovrappeso.

La sua prima esperienza televisiva è stata ad Uomini e Donne. A seguire come detto l’esperienza ad Avanti un Altro e all’Isola dei Famosi sia in Italia che in Spagna.

Infine la partecipazione a Pechino Express.

Pochi giorni fa è nato il suo primo figlio, si chiama Michele che è stato immediatamente presentato ai social.