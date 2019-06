Oscar a Lina Wertmüller la regista amante e cittadina onoraria della Costiera

Lina Wertmüller riceverá l’Oscar alla carriera il prossimo 27 ottobre in occasione degli XI Annual Governors Awards al Ray Dolby Ballroom di Hollywood.

L’annuncio dell’Oscar é stato reso noto con un tweet dall’account ufficiale dell’organizzazione: «Geena Davis, David Lynch, Wes Studi, Lina Wertmüller. Questi quattro artisti hanno trasformato l’industria del cinema. Quest’anno, li celebriamo». La Wertmüller sará insignita del premio perché “si è distinta in modo straordinario lungo la sua carriera”.

Una carriere lunghissima quella della Wertmüller che passa anche per la Campania e la Costiera Amalfitana. Nel 2015, infatti, la signora del cinema festeggió a Minori il suo 87esimo compleanno e la cittadinanza onoraria che il Comune di Minori le conferì al termine dello spettacolo “Un’ allegra fin de siecle”.

Lo spettacolo fu un recital in cui si alternarono i racconti delle figure dei grandi dittatori che hanno “martoriato” il secolo scorso. La passeggiata nel secolo è condita dal “punto di vista” della grande regista, che oltre ad essere narratrice si propone come compositrice di canzoni.

Da Mussolini a Hitler, da Tito a Pol Pot fino a Bin Laden, lo spettacolo fu un viaggio tra costume e politica in un racconto pungente accompagnato dalla musica.

Lo spettacolo fu u vero e proprio successo e la cittadinanza fu un vero e proprio omaggio conferito ad una artista che ha contribuito con le sue opere alla conoscenza del Mezzogiorno e della Costiera nel mondo. Due infatti i film della regista ambientati in costiera: Ninfa plebea (1996) e Francesca e Nunziata (2001).

Inoltre la Wertmüller é stata più volte ospite del Ravello Festival nonchè dell’inaugurazione dell’auditorium insieme al compianto Lucio Dalla. Nel 2003 il Ravello Festival propose una magnifica notte di mezza estate, travolti da un’insolita Caccia al tesoro musicale curata proprio da Lina Wertmuller. In costiera la regista avrebbe voluto girare Francesca e Nunziata la fiction di canale cinque dedicata alla saga di una famiglia di pastai.

«Sono molto felice e grata per la decisione di assegnarmi questo premio — ha commentato la regista —. Non me l’aspettavo affatto, sono sorpresa. Per questo è tanto più gradito, mi fa tanto più piacere. Certo gli americani, grazie a Dio, mi hanno sempre voluto bene».

E anche noi dalla Costiera non possiamo che essere felici per questo importante traguardo raggiunto da una grande regista che ha saputo raccontare con una realtà disarmante il nostro territorio.