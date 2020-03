Siamo ormai entrati nel mese di Marzo, non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri per la giornata di oggi leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox oggi Venerdí 27 Marzo: classifica dei segni

Ariete:

Dovreste cercare di rilassarvi, di lasciare da parte stress e preoccupazioni. Buona energia in amore: avete tanta voglia di fare e di migliorare la situazione. Nel lavoro bene nella seconda parte della giornata.

Toro:

Oggi fate qualcosa che vi soddisfi e non vi stancare troppo. Bene amore e relazioni: dedicate del tempo alla persone a cui volete bene. Potrebbero presentarsi nuove occasioni.

Gemelli:

In questo periodo siete molto stressati. Domenica, con la Luna nel segno, sarà il momento migliore per l’amore. Nel lavoro si possono trovare nuove opportunità.

Cancro:

Oggi siete un po’ sottotono. In amore le cose possono migliorare, dopo un periodo difficile le cose vanno meglio. Problemi da risolvere nel lavoro.

Leone:

L’oroscopo di Paolo Fox vi dice che c’è un po’ di nervosismo e agitazione. In amore cercate di non prendertela troppo perché c’è già abbastanza stress. Nel lavoro si può uscire da un momento di crisi.

Vergine:

Cercate di non stancarvi troppo e di non fare troppo tardi. Nonostante possano esserci dei problemi in amore, questo è un momento positivo. Momento di decisioni nel lavoro.

Bilancia:

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi dice che é il momento ideale per le coppie solide. Il lavoro ultimamente vi ha stressato parecchio, in questo momento potreste chiedere di avere qualcosa in più.

Scorpione:

Sono dei miglioramenti ma bisogna comunque fare attenzione. In amore ci vuole cautela dal momento che in questo periodo siete un po’ confusi. In questo periodo avete voglia di cambiamento.

Sagittario:

In questi giorni l’amore è un po’ complicato e la primavera sarà un periodo difficile per le coppie che non hanno trovato la stabilità. Ci vuole molta attenzione!

Capricorno:

Finalmente in amore ci sono miglioramenti in vista. Cercate di non mettere troppo stress nella coppia. L’impegno messo nel lavoro darà finalmente i suoi frutti.

Acquario:

Oggi é un giorno molto importante per il lavoro, c’è molta decisione e voglia di fare. In amore ci vuole un po’ di attenzione, inutile pensare ai problemi del passato.

Pesci:

Oggi avrete bisogno di recuperare da un po’ di stress accumulato. Per il lavoro questo è un momento piuttosto positivo. In amore, nonostante non sia un periodo ideale, potete farvi avanti.