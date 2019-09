Da poco è iniziata questa nuova giornata, per scoprire cosa ti riservano gli astri per oggi non resta che leggere

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi Venerdì 13 Settembre: Classifica dei segni

Ariete:

State vivendo una fase particolare, piuttosto indecisa. Si tratta di una fase anomala per i nati del segno che solitamente hanno un atteggiamento piuttosto diretto e determinato. Ora non sapete bene quali sono gli obiettivi da perseguire, c’è incertezza su alcune scelte che pensate vi porteranno alla realizzazione degli obiettivi sperati.

Toro:

Approfittate di queste giornate per mettere ordine nella vostra vita. In questi giorni se ci sono problemi nell’ambito lavorativo, determinati ad esempio dal fatto che non credi che vi siano stati riconosciuti meriti, ora avrete l’opportunità di far valere le vostre ragioni.

Gemelli:

Non vi piace fare sempre le stesse cose, siete un segno che non tollera la routine di

mostrarsi tollerante in determinate situazioni poco soddisfacenti. Ora cercate di prendere le cose in maniera più leggera ed ironica. Se ci sono dei problemi non scoraggiatevi, ma puntate sull’ottimismo che vi contraddistingue.

Cancro:

Ottima situazione nel campo sentimentale, Giove è dalla vostra parte, e vi spinge a

vivere la vostra vita in maniera più serena. In questa settimana arriveranno buone notizie sia nel campo lavorativo che sentimentale

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che bisogna fare attenzione a non commettere due volte lo stesso errore, con determinate persone occorre prudenza.

Vergine:

Il desiderio di novità sarà forte anche nella vita sentimentale, soprattutto per chi ha voglia di vivere nuove esperienze. In amore i reduci da una delusione si sentono pronti per mettersi in gioco.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che se qualcuno ha sbagliato con te, devi trovare il coraggio di reagire. Delle volte per evitare delle polemiche sei disposto a lasciar scorrere, ma quando qualcuno sbaglia in più di un’occasione,

Scorpione:

E’ un periodo interessante per i sentimenti, grazie soprattutto al transito di Venere nel tuo segno. Le occasioni migliori per poter vivere più serenamente l’amore non mancheranno.

Sagittario:

Chi è in coppia da tempo avvertirà maggiore coinvolgimento nella propria vita sentimentale, per i single è il momento di mettersi in gioco definitivamente.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che guardando al futuro con grande ottimismo E la paura di perdere delle occasioni per crescere e migliorare potrebbe spingerti a prendere decisioni troppo impegnative.

Pesci:

Gli astri sono dalla vostra parte, siete i protagonisti della scena, ed avete l’occasione di dimostrare quanto valete. Nell’ultimo mese vi sentite stanchi e nervosi, adesso è giunto il momento di recuperare le forze e rilassarvi un poco.

Acquario:

Giove non è dalla vostra parte, ed anche per questo motivo vi sembrerà che qualunque cosa stiate facendo, sarà inutile, una perdita di tempo. Purtroppo nell’ambito lavorativo non state ottenendo i risultati sperati, dovete avere molta

pazienza.