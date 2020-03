Siamo ormai entrati nel mese di Marzo, non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri per la giornata di oggi leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox oggi Venerdì 13 Marzo: classifica dei segni

Ariete

Meglio affrontare chiarimenti, se ce ne sono, nella coppia durante questo fine settimana che rimandare ancora. Se invece, state vivendo un amore da favola, l’oroscopo Paolo Fox consiglia: continuate cosi e godetevi il momento.

Gemelli

Analizza il tuo rapporto d’amore, probabilmente Febbraio è stato pesante ma Marzo proverà a mettere una pezza ai tanti problemi preesistenti. Sabato e Domenica sono giornate migliori.

Bilancia

Hai delle preoccupazioni affettive e familiari, caos e incertezza regnano in te. Possibili complicazioni nei rapporti con gli amici, in amore limiti i danni, anche se ci sono giorni dove sembri intuire tutto e capire come agire, mentre in altri vorresti mandare tutto all’aria.

Cancro

Cercate di evitare le polemiche anche se potreste essere tirati dentro involontariamente. Sarà un fine settimana difficile e con qualche problema di coppia.

Toro

Liberate le vostre emozioni, non abbiate paura di esternare i vostri sentimenti, siate più sciolti e non ponetevi tanti problemi e limiti.

Leone

E’ il momento di dare spazio ai sentimenti e alla solarità, allontana le persone che possono intristirti. Di solito trasmetti energia a chi sta attorno, adesso anche tu avresti bisogno di qualcosa di più.

Vergine

Saturno sarà dalla vostra parte quindi approfittatene per prendere decisioni importanti. Venere vi darà una grande mano nel campo sentimentale e nei rapporti con gli altri.

Capricorno

Meglio tacere e non rispondere alle provocazioni degli altri, potreste anche rovinare un’amicizia importante. Di natura non amate discutere e prendere questioni inutili, mantenete il vostre stile e andate avanti per la vostra strada.

Scorpione

Cercate di allargare il vostro giro di conoscenze perché potrebbe nascere una storia d’amore importante. Le prossime 48 ore saranno dedicate all’amore, ai sentimenti e alla passione.

Sagittario

Sono giornate dove scopri la grande passione per gli altri e per i progetti lavorativi che possono divenire ancora più decisivi dopo il 20 marzo, custodisci le tue amicizie e i tuoi affetti.

Acquario

Le prossime saranno le giornate positive per le amicizie e l’ amore. Hai un rapporto intenso con pc o vari dispositivi mobili, dovresti stare attento per salvaguardarti la salute.

Pesci

Il tuo essere molto sensibile, ti fa cambiare repentinamente idea e umore, ma in questa fase iniziale di Marzo avrai notato un miglioramento rispetto al mese precedente. Situazione poco piacevoli, ora sono più gestibili.