Siamo ormai entrati nel mese di Aprile, non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri per la giornata di oggi leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox oggi Venerdì 10 Aprile: classifica dei segni

Ariete:

Dalla giornata di oggi puoi aspettarti quei riconoscimenti che attendi da tempo, in particolare in campo lavorativo. Domani e domenica potresti soffrire di un po’ di stanchezza.

Toro:

Desideri realizzare i tuoi sogni e i tuoi desideri ma per farlo devi fare attenzione alle tue finanze. Entro questa estate le cose potrebbero cambiare.

Gemelli:

E’ giunto il momento di concentrarti sull’amore, in particolare per chi ha qualche problema da risolvere che si porta avanti da tempo. Non devi assolutamente fare scelte affrettate ma arrivare a prendere una decisione sarebbe un passo importante.

Cancro:

La luna entrerà nel vostro segno questo vi ridarà le energie perse durante la scorsa settimana per i tanti impegni lavorativi ai quali hai dovuto far fronte.

Leone:

Stai pianificando le tue prossime mosse sia in amore che sul lavoro. In entrambi i casi ci sono discorsi aperti che ti lasciano perplesso e pensieroso.

Vergine:

Quando ci sono dei problemi, in particolare di coppia, la cosa ideale è pesare bene le parole e misurare i tuoi interventi per evitare discussioni che non possono altro che fare male ad entrambi.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox rivela che quella di oggi sarà una giornata pesante, faticosa e stressante. I tanti impegni ai quali sei sottoposto sul lavoro se da un lato ti rendono nervoso, dall’altro ti restituiscono grandi soddisfazioni.

Scorpione:

Nella giornata di oggi Venere entra nel tuo segno e questo significa che dovresti fare dei passi in avanti in amore. In particolare se hai questioni in sospeso è il momento di risolverle.

Sagittario:

Ti sei prodigato tanto sul lavoro nelle ultime settimane e ti aspettavi di ricevere qualche riconoscimento. Purtroppo non è ancora il momento ma presto la situazione cambierà.

Capricorno:

E’ arrivato il momento di concentrarti sui sentimenti.. Se una relazione non è più recuperabile meglio chiudere e guardarsi intorno, in caso contrario datevi un’altra opportunità, potrebbe essere la scelta giusta.

Acquario:

La Luna che oggi illumina il vostro segno vi darà le energie fisiche e mentali spese nelle scorse settimane. Sfruttatele al meglio per ritrovare un po’ di serenità e di equilibrio interiore.

Pesci:

Siete arrivati alle conclusioni giuste, dopo giorni di grandi riflessioni è arrivato il momento di agire e di affrontare i problemi che ti hanno affollato la mente negli ultimi giorni.