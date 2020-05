Siamo ormai entrati nel mese di Maggio e anche per questo mese non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox oggi Venerdì 1 Maggio: classifica dei segni

Ariete:

Nella giornata di oggi dovete tenere a bada il nervosismo e la tensione che potrebbe portare a scontrarvi con persone a voi vicine e alle quale volete bene. Nel lavoro i problemi esterni potrebbero farti rallentare.

Toro:

A causa di Marte dissonante potrebbero esserci problemi in amore ma sta come sempre a voi cercare di non farvi condizionare troppo. Il lavoro va meglio ma bisogna fare particolare attenzione alle spese.

Gemelli:

Venerdì abbastanza positivo: Venere favorevole vi aiuta nei nuovi incontri o, se si in coppia, con il partner. Nel lavoro cercate di non strafare e cercate di non creare polemiche inutili.

Cancro:

L’oroscopo Paolo Fox dice che sará una giornata di recupero. In amore potreste avere voglia di chiudere una storia. Nel lavoro non dovete farvi abbattere: cercate di essere positivi.

Leone:

Venerdì nel quale siete un tantinello sottotono. In famiglia le cose potrebbero essere complicate e dovete cercare di non stressarvi troppo, non pensare a cose negative del passato. Nel lavoro Sole e Mercurio sono dissonanti.

Vergine:

Oggi potreste soffrire leggermente in campo sentimentale. Le cose non stanno andando come vorreste e qualcuno non riesce a comprendervi. Bene il lavoro.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox vi dice che la giornata sará piuttosto positiva su tutti i fronti. Venere favorevole rende più semplice e positiva la situazione sentimentale. Dal punto di vista lavorativo ci si può concentrare sul futuro.

Scorpione:

Venerdì con la luna dissonante che vi condizionerà la giornata a causa di un eccessivo nervosismo. Sul lavoro potrebbero esserci problemi, ma siete determinati a risolverli.

Sagittario:

Oggi sarete assaliti da diversi i dubbi e da incertezze che vi affliggono. Un po’ di indecisione potrebbe esserci nel campo sentimentale riguardo problemi iniziati il mese scorso. Nel lavoro dovete capire cosa volete realmente.

Capricorno:

Venere in questo venerdì sarà neutrale mentre Giove sarà in transito. Nonostante ci possano essere dei dubbi, in questo momento potete continuare a fare progetti che riguardano la coppia. Sul lavoro qualcosa potrebbe cambiare.

Acquario:

Oggii avrete la Luna in opposizione per cui l’amore potrebbe essere più complicato del solito. Difficili in generale le relazioni con gli altri, ci sono opinioni contrastanti. Nel lavoro le cose iniziano a migliorare.

Pesci:

In questi giorni siete particolarmente stanchi. Nel lavoro non sentite che i vostri sforzi siano realmente ripagati. In amore le cose sono complicate: siete pieni di dubbi e incertezze. Se avete qualcosa da dire fate attenzione alle parole.