Oroscopo Paolo Fox Oggi 6 Luglio: Previsioni e Classifica dei segni

E’ giunto il momento di scoprire cosa vi riservano le stelle e le previsioni leggendo

l’oroscopo Paolo Fox di Oggi Sabato 6 Luglio: Previsioni e Classifica dei segni

Ariete:

Nella giornata di oggi la gelosia potrebbe rappresentare un problema. Questo weekend potrebbe essere un vero e proprio test per te e il tuo partner.

Toro:

Oggi sarà una giornata di pieno recupero per quelli che vogliono dimenticare quello che è accaduto tra giovedì e venerdì.

Gemelli:

Sei una persona abituata a stare sempre in movimento ma in questo fine settimana forse è meglio fare il minimo indispensabile. Il consiglio è quello di cercare di recuperare un po’ di energie fisiche e mentali.

Cancro:

Per te i ripensamenti sono veramente all’ordine del giorno. D’altronde questo è un segno governato dalla Luna che in astrologia rappresenta anche la mutevolezza.

Leone:

Dipende dall’età e dalle circostanze, però per molti di voi è arrivato il momento di prendersi una bella soddisfazione, di togliersi qualche fastidioso sassolino dalla scarpa.

Vergine:

Oggi e domenica saranno due giornate interessanti per rimetterti in gioco dal punto di vista lavorativo, per parlare di questioni importanti che riguardano il tuo futuro. La fase più bella ci sarà tra ottobre e dicembre.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox rivela che questo fine settimana deve essere gestito con attenzione. Per fortuna sei sempre molto attento ed equilibrato quando vivi emozioni e relazioni a cui tieni.

Scorpione:

Si può trovare una soluzione anche riguardo certi annosi problemi dal punto di vista fisico. Sabato e domenica sono giornate che collaborano con la tua evoluzione e ti portano qualcosa in più.

Sagittario:

Le prossime 48 ore saranno condizionate dal nervosismo e dallo stress. Questo può anche indicare il fatto che bisogna dire la verità celata da qualche malinteso o da prese di orgoglio troppo spiccate.

Capricorno:

Sei sempre molto netto nel chiudere le relazioni le amicizie e tutte quelle situazioni che non funzionano più. Quando arrivano i giorni in cui ti convinci di dire basta non torni certo sui tuoi passi.

Acquario:

Sabato e domenica sono giornate liberatorie soprattutto se giovedì e venerdì c’è stata una piccola crisi anche di tipo esistenziale.

Pesci:

In questo weekend torna un po’ di sbandamento. Va detto che questo è stato un periodo molto impegnativo anche nel lavoro. Negli ultimi mesi c’è chi ha dovuto affrontare diverse tensioni o ha dovuto aspettare un aiuto economico dall’esterno.