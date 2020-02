Siamo entrati nel mese di febbraio e, anche per questo mese non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri per questi giorni di febbraio

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi Sabato 29 Febbraio: classifica dei segni

Ariete:

Durante la giornata di oggi sarà importante ristabilire alcuni contatti in amore. Volete stare con persone vere e avete voglia di esprimere la vostra idea di futuro.

Toro:

Sabato decisamente positivo per quanto riguarda il lavoro, potrete contare anche sulla Luna in aspetto favorevole. Se vi mettete in contatto con i clienti, nel caso abbiate un’attività, potreste avere dei riscontri.

Gemelli:

Cercate di non far entrare nella coppia problemi di lavoro e finanziari, dato che non è ancora il caso. Se volete dare un buon consiglio, assicuratevi di darlo ai tuoi amici.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che oggi sarà una giornata decisamente positiva per i sentimenti, non createvi problemi e agite. Quando si tratta di lavoro, tuttavia, ci sono molte opposizioni planetarie e i risultati sono molto diversi: cercate di non prenderti rischi.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che in amore potreste essere un po’ tesi per alcune questioni lasciate in sospeso. Queste faccende in sospeso potranno essere gestite nel weekend.

Vergine:

Finalmente vi sentite un po’ meglio e state recuperando in tutti i settori. In alcuni casi, in ufficio è una giornata davvero stressante che può causare stanchezza.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che stanno per arrivare cambiamenti in vista in ambito lavorativo, potrebbe esserci una promozione all’orizzonte. Per quanto riguarda il caso, ci sono situazioni critiche, ma presto ci saranno soluzioni migliori.

Scorpione:

Attenzione a non farvi prendere dal nervosismo, finireste solo per rovinare rapporti e situazioni che potrebbero farti bene. Sfruttate questo fine settimana per godervi un po’ di sano relax.

Sagittario:

Sabato di transizione in attesa di quel che accadrà nella prossima settimana. Ma cercate di non rispondere alle provocazioni. Se potete organizzate una piccola vacanza.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che è una settimana che siete costretti a rimboccarvi le maniche ma anche con piacere perchè tra qualche giorno si definirà una volta per tutte il tuo futuro.

Acquario:

Siete un po’ confusi e arrabbiati ma questo non significa che dovete trovare colpe in chi non ne ha o creare discussioni quando non ce n’è bisogno.

Pesci:

Approfittate di nuovi progetti e le stelle vi aiuteranno all’inizio di marzo. Potete persino lavorare per risolvere un problema sul lavoro o per avvicinarti a qualcuno o impegnarti per il futuro.