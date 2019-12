Siamo nella prima parte del mese di Dicembre e se siete curiosi di sapere cosa riserveranno gli astri per questa giornata di Sabato 14 Dicembre 2019? Non ci resta che scoprirlo leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi Sabato 14 Dicembre: classifica del segni

Ariete:

La seconda parte della settimana sarà molto ma molto positiva, finalmente porterete a termine un progetto importante. Forse rimane ancora qualche perplessità legata all’amore che vi portate dal mese di settembre.

Toro:

Questo mese va avanti in maniera agitata. Il 2020 vi porterà tante novità e soprattutto un po’ di tranquillità, portate pazienza.

Gemelli:

In questi giorni devi capire cosa fare e avvicinarti a persone che possono aiutarvi. Questo discorso vale sia per quanto concerne il lavoro che nei sentimenti.

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che in questa seconda metà della settimana l’amore, le relazioni interpersonali e gli incontri vanno alla grande. Con l’arrivo del fine settimana i single potrebbero trovare la persona giusta.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che oggi sarà la giornata che può darti delle verifiche. In ambito lavorativo potrebbero essere riconosciuti i tuoi meriti in amore per le coppie di lunga data sarà importante mettersi in gioco.

Vergine:

Nelle prossime due giornate, anche le persone più prudenti che tendono a rimandare le polemiche potranno avvertire forte agitazione. Oggi potreste andare in contrasto con gli altri e questo vale soprattutto per quei rapporti che hanno già vissuto momenti di crisi negli ultimi mesi. Domenica sarà giornata di recupero dovrete fare attenzione alle polemiche.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che state vivendo una settimana neutrale, calma e piatta. Non ci sono tante novità ne in amore ne in campo sentimentale. Se dovete chiarire delle situazioni in famiglia è meglio farlo in questi giorni.

Scorpione:

Può darsi che in questa giornata di giovedì scappi qualche parola di troppo in particolare sul lavoro. La tensione è alta ma tu devi assolutamente cercare di rimanere tranquillo e non agitarti non ti porterebbe a nulla.

Sagittario:

Finalmente nell’ambito sentimentale state recuperando. Chi sta vivendo un’amore importante rafforzerà ancora di piu’ il rapporto, chi invece è singole in questi giorni avrà l’occasione di conoscere nuove persone. Domenica giornata positiva.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che state vivendo una settimana con ansia e agitazione per via delle critiche subite la settimana scorsa. Ma per carattere vi lascerete tutto scivolare via ed andrete avanti per la vostra strada. Per i singole in cerca d’amore non è ancora il tempo giusto, se avrete la possibilità di conoscere nuove persone valutate bene.

Pesci:

Sembri ancora un po’ frastornato e nervoso. Se ci sono persone che ti piacciono e vuoi farti avanti oggi è la giornata giusta, questo ti aiuterà anche a distrarti.

Acquario: