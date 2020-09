Siamo entrati nel mese di settembre e, anche per questo mese, non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi Mercoledì 9 Settembre: le previsioni segno per segno

Ariete:

Probabilmente dovete riflettere su alcune questioni che riguardano la famiglia. Venere però non è più opposta ed avete la possibilità di recuperare più facilmente. Potete ritrovare maggiore interesse nei confronti di un progetto che deve essere realizzato, oppure fare maggiore chiarezza dentro di voi e risolvere qualche dubbio.

Toro:

In amore troverete nuove certezze, nuove sicurezze, non avrete paura di affrontare storie difficili e complicate. Attenzione nell’ambito lavorativo, ci potrebbero essere discussioni con colleghi, riflettete prima di rispondere, non siate frettolosi ed impulsivi.

Gemelli:

Le prossime settimane saranno molto importanti, chiarirete delle situazioni risalenti ad alcuni mesi fa. Per vostra natura non vi accontentate mai, volete sempre di piu’, questo atteggiamento potrebbe essere molto positivo ma alcune volte vi potrebbe danneggiare.

Cancro:

Nei prossimi tre mesi gli astri e le stelle saranno dalla vostra parte, grazie all’aiuto di Giove. Se siete single ci saranno nuovi incontri, molto interessanti. Se state aspettando notizie positive nell’ambito lavorativo questo è il momento giusto.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che potresti avere dei ripensamenti durante le prossime settimane. In questi giorni potresti anche essere indeciso e valutare e rivalutare alcune scelte già prese. Non essere precipitoso, sarà soprattutto da dicembre che ci saranno maggiori opportunità per agire.

Vergine:

Stai perdendo troppo tempo a riflettere ed a farsi troppi problemi, sono i più penalizzati. Lo stare lì a farsi troppi perché, non ti porterà lontano, non farti troppe domande. Cerca di vivere in maniera più serena e libera.

Bilancia

L’ Oroscopo Paolo Fox sentite molto agitati, forse perché state vivendo qualcosa di nuovo e questo fatto vi spaventa, tanto da non gestire i sentimenti e lo stato d’animo. Evitate, in questi giorni, di prendervela con chi vi è vicino.

Scorpione

Ottimo cielo per chi vuole avere un figlio. Cercate di risolvere una situazione complicata in questi giorni, se è necessario chiedete l’aiuto di amici o parenti. Nell’ambito sentimentale si prevede una ottima settimana.

Sagittario

Oggi avvertirete una gran voglia di muovervi, staccare dalla routine casomai con un viaggio. Nel sottovalutate il lavoro soprattutto se avete a che fare con dei Leone o dei Bilancia. Arriveranno grosse soddisfazioni in tutti gli ambiti.

Capricorno

Attenzione alle discussioni di troppo sia con il partner che con gli amici o colleghi di lavoro questa giornata. Cercate di tenere a bada il vostro nervosismo. Fate attenzione a non trascurare il sonno ed il riposo così vi sentirete meglio!

Acquario

Cercate di trascorrere la giornata di oggi all’insegna del relax. Non pensate agli impegni di lavoro, ai familiari o al partne: staccate la spina e basta e cercate di capire voi stessi. Sicuramente poi vi sentirete meglio.

Pesci

Questi giorni sono all’insegna del caos soprattutto per quanto riguarda il lavoro ma non preoccupatevi, vi risolleverete nell’amore. Chi è single potrà finalmente legarsi ad una persona.