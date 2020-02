Siamo entrati nel mese di febbraio e, anche per questo mese non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri per questi giorni di febbraio

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi Mercoledì 19 Febbraio: classifica dei segni

Ariete:

Quella di oggi sarà una giornata sottotono per quanto riguarda l’amore e tutto a causa della Luna dissonante. Per questo motivo evitate di discutere con il partner.

Toro:

Mercoledì condizionato positivamente da Marte che è favorevole e anche Venere a breve entrerà nel segno. Sul lavoro cercate di risolvere adesso eventuali piccoli problemi.

Gemelli:

State vivendo un buon periodo per l’amore e finalmente capite cosa vuole per davvero il tuo cuore. Fate solo attenzione a qualche incomprensione con il partner. Sul lavoro potreste ricevere un aiuto per risolvere un problema.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che durante la giornata di oggi potreste vivere qualche incomprensione in amore mentre sul lavoro le cose andranno decisamente meglio. In arrivo una bella novità.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che le prossime due giornate saranno molto positive e potreste arrivare anche a risolvere un piccolo problema in coppia o in famiglia. Sul lavoro potreste anche risolvere un problema.

Vergine:

Mercoledì nel quale vi sentite molto più forti. Per quanto riguarda l’amore se c’è da troncare un rapporto che non va più siete in grado di farlo senza rimpianti. Sono consigliati i viaggi e gli spostamenti.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che dovrete essere cauti in amore e lasciarvi scivolare le cose addosso cercando anche di non innervosirvi. Oggi perderete facilmente la pazienza perché sarete molto nervosi. Attenzione anche sul lavoro.

Scorpione:

Per la giornata di oggi potreste avere delle situazioni interessanti per quanto riguarda l’amore e potreste fare progetti importanti con il partner. Sul lavoro sono possibili novità positive.

Sagittario:

Quella di oggi sarà una giornata contrastante in amore perché avrete Marte in aspetto critico, ma Venere è dalla vostra parte. Cercate di evitare le discussioni e attenzione alle spese.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che sarà una giornata un po’ pesante in amore. Cercate di schivare gli attacchi esterni. Sul lavoro potrebbero esserci dei problemi, ma si recupera a partire da venerdì.

Acquario:

Quella di oggi sarà una giornata interessante in amore, dovete solo cercare di acquistare maggiore fiducia in voi stessi. Sul lavoro ci sono delle questioni irrisolte da sistemare.

Pesci:

Avete bisogno di relax per cui cercate di organizzare qualcosa di divertente con le persone a cui tenete. Sul lavoro provate a essere un po’ più umili e ad accettare i consigli di chi ne sa più di voi.