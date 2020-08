Siamo entrati nel mese di Agosto e, anche per questo mese, non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi Mercoledì 19 Agosto: le previsioni segno per segno

Ariete:

È probabile che durante le ultime settimane ci siano state non poche difficoltà e blocchi che abbiano ostacolato la realizzazione di nuovi progetti.

Toro:

Il quadro astrologico della giornata di oggi è abbastanza positivo, anche se in generale questo è un periodo di transizione. Il desiderio di cambiare, di dare una svolta alla tua vita si fa sempre più deciso.

Gemelli:

Oggi potrebbe essere una giornata condizionata da un piccolo calo fisico, dovuto anche a giorni molto pesanti che ti sei messo alle spalle. Non sottovalutare sintomi e piccoli fastidi, che però possono aiutarti a capire se c’è un problema che non deve essere trascurato.

Cancro:

Finalmente è arrivato il momento per ritrovare la tua serenità soprattutto se ultimamente ci sono stati numerosi cambiamenti nella tua vita, ritrovando la stabilità e la tranquillità.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che le tue intuizioni nel lavoro possono aiutarti a creare migliori condizioni per il futuro. Non devi sottovalutare questo periodo, dal quale puoi trarre maggiore consapevolezza delle tue capacità e delle reali opportunità che puoi volgere a tuo vantaggio.

Vergine:

La prima metà di questa settimana porta con sé molti dubbi e sono questi i giorni ideali per trovare le risposte giuste. Dovrai ponderare bene le tue decisioni e le tue scelte in tutti i settori.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che torna la voglia di pensare al futuro in maniera più concreta. A breve il lavoro andrà in secondo piano e potresti iniziare a fare progetti di vita più stabili.

Scorpione:

Marte in aspetto dissonante mette alla prova la tua pazienza. Qualcuno proverà ad avanzare pretese eccessive nei tuoi confronti ma tu utilizza le tue capacità dialettiche per mettere a posto la situazione.

Sagittario:

Saturno è in aspetto favorevole, oggi sarà una giornata che potrà aiutare la riflessione ed anche per questo potresti avere buone intuizioni per risolvere qualche contrattempo in maniera efficace.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che tieni molto al tuo lavoro e accettare delle critiche per te non è facile. In amore delle volte rischi di essere troppo duro con il partner sciogliti un po’ di più e apriti senza remore al sentimento.

Pesci:

Avere Nettuno nel segno rappresenta un elemento di forza che ti consente di tirar fuori quelle che sono le tue attitudini con l’obiettivo di raggiungere i traguardi desiderati sia in amore che nel lavoro.

Acquario:

Oggi potrebbero essere giornate un po’ difficili da gestire, proprio perché da parte tua c’è una certa insofferenza per problemi irrisolti ormai da tempo.