Siamo nella prima parte del mese di Dicembre e se siete curiosi di sapere cosa riserveranno gli astri per questa giornata di Mercoledì 11 Dicembre 2019? Non ci resta che scoprirlo leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi Mercoledì 11 Dicembre: classifica del segni

Ariete:

La giornata di oggi, e anche quella di giovedì, saranno davvero positive per voi dell’Ariete. Finalmente è tempo di pensare all’amore e di dare più attenzioni al partner. Anche sul lavoro è un momento importante dal momento che avrete nuovi incarichi che vi porteranno lontano.

Toro:

Oggi avete dei grattacapi, soprattutto per quanto riguarda il lato economico dal momento che avrete delle spese che riguardano soprattutto la casa. In amore state vivendo un periodo di crisi ma sarà solo un periodo di transazione.

Gemelli:

Giornata interessante per voi dei Gemelli oggi dal momento che Giove ha smesso di essere opposto e vi regala buone prospettive sul lavoro e nello studio. Per i sentimenti invece è un periodo abbastanza neutrale

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che avete ancora Giove e Saturno opposti che vi creeranno non pochi ostacoli da superare ma voi riuscirete in tutto grazie alla vostra caparbietà. I cuori solitari possono trovare un’emozione in più.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che oggi vivrete una giornata interessante. Nonostante qualcuno ha spese per la casa o questioni importanti da mettere a posto, vivrete un piacevole fine settimana con il partner.

Vergine:

Oggi vi sentirete piuttosto agitati perché le cose non stanno andando come vorreste. In famiglia risolvete alcune questioni in sospeso ed evitate di fare troppe polemiche. A questo si somma un certo nervosismo o un calo fisico.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che avete la possibilità di ritrovare un sentimento perduto nel passato ma forse non è la mossa giusta da fare ora. Schivate qualche piccolo fastidio di salute.

Scorpione:

Il 2020 sarà l’anno delle opportunità in amore per cui non legatevi a persone già impegnate, è un errore già in partenza. Se scegliete chi è libero puoi gettare ottime basi per il futuro.

Sagittario:

Sono giorni in cui non è facile restare in silenzio, qualcuno potrebbe protestare contro di voi al di là di quanta diplomazia possiate usare. In amore ci sono molte cose da dire. Rapporti interessanti con Ariete e Leone.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che che in queste 48 ore siete molto suscettibili e potrete arrabbiarvi. In amore uovi incontri, anche intriganti, in vista.

Pesci:

Ci sono grandi speranze in vista dell’anno prossimo. In amore chi vive più storie dovrà essere più sincero. Sarà una fine anno che porterà a delle risoluzioni, o dentro o fuori, in alcuni rapporti sentimentali.

Acquario:

Nei prossimi due gionri recupererete le energie perdute. In amore invece occhio allo stress perché le storie difficili potrebbero complicarsi ulteriormente. Gestite ogni cosa con prudenza, momenti no capitano a tutti