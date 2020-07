Siete curiosi di sapere cosa vi riservano le stelle in questo mese di luglio e per la giornata di oggi? Allora siete nel posto giusto! Potete leggere

l’Oroscopo Paolo Fox oggi Martedì 7 Luglio: previsioni segno per segno

Ariete:

Purtroppo anche quella di oggi potrebbe essere una giornata condizionata dal nervosismo che si manifesterà in diverse forse e potrebbe mettere a rischio il tuo lato sentimentale.

Toro:

In questi giorni avrai modo di pensare e magari potresti avere anche qualche ripensamento. Così come le giornate di mercoledì e giovedì possono porre un freno ad alcune ambizioni in generale un va detto che in questo periodo devi mettere maggiore attenzione sul lavoro.

Gemelli:

L’ Oroscopo Paolo Fox dice che in questi giorni l’ottimismo è collegato ad una buona notizia a qualcosa di piacevole che riguarda anche la vita sentimentale.

Cancro:

Sarà un martedì un po’ sottotono e nel quale potresti avvertire un pochino di ansia. Fortunatamente l’amore non è così conflittuale come accaduto nella prima parte di quest’anno.

Leone:

Mi raccomando oggi guardati bene intorno e cerca di capire con esattezza cosa sta accadendo. Cerca di indirizzare le energie in modo positivo altrimenti finiresti per innervosirti e non concludere nulla di quello che vorresti.

Vergine:

Il fatto che questa sia una settimana di forza, in particolare nelle giornate di mercoledì e giovedì molti si sentiranno meglio dopo aver superato un problema.

Bilancia:

L’Oroscopo Paolo fox rivela che ci sarà qualche complicazione in amore ma rispetto ai giorni scorsi si nota qualche miglioramento. Se siete in coppia proponete qualcosa al partner. Sul lavoro serve pazienza.

Scorpione:

Oggi ci sarà ancora qualcosa che non va per il verso giusto: cercate di non innervosirvi troppo e di non creare tensioni intorno a voi. Sul lavoro dovete fare il punto della situazione.

Sagittario:

In questo martedì ci sarà ancora qualche dubbio nelle coppie di lunga data e avrete un po’ di agitazione che si manifesta sopratutto in serata. Per quanto riguarda il lavoro cercate di non strafare, perché poi ne potreste risentire anche fisicamente.

Capricorno:

Cercate di essere prudenti per quanto riguarda i sentimenti dal momento che quella di oggi non sarà la giornata adatta per parlare d’amore. Cautela anche sul lavoro: attenzione se ci sono accordi da firmare.

Acquario:

Quella di oggi sarà una giornata critica: fate attenzione alle polemiche e cercate di evitare parole di troppo. La Luna contraria vi rende irascibile. Sul lavoro sono favoriti i cambiamenti.

Pesci:

In questo martedì avrete la Luna favorevole e ci saranno emozioni positive; anche i rapporti sono favoriti. Attenzione ai soldi, ci sono troppe spese. Possibili nuovi lavori.