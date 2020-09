Siamo entrati nel mese di settembre e, anche per questo mese, non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox oggi Martedì 29 settembre: previsioni segno per segno

Ariete:

Per quanto riguarda i sentimenti oggi sembri molto più tranquillo. Sul fronte lavoro sai per certo che l’anno non è stato dei più semplici, ma non temere: verso la fine in arrivo giorni interessanti.

Toro:

Valuta con attenzione le storie d’amore che nascono in questi giorni. Stai attento alle persone che alle spalle hanno un passato un pò difficile. Sul fronte lavoro cerca di non aprire vertenze e discussioni.

Gemelli:

Polemiche in vista almeno nelle prossime 48 ore per quanto riguarda l’amore.Per quanto riguarda il lavoro sei stanco, a volte stremato, pensi di non farcela ma non è così. Assumiti meno responsabilità.

Cancro:

L’Oroscopo Paolo Fox di oggi indica che dovete mantenere la calma e non mandare a quel paese una persona, soprattutto se ci tieni. Cerca di trovare un pò di serenità. I risultati, per quanto riguarda il lavoro, non sono stati dei migliori.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox di oggi segnala che incontri fortunati per quanto riguarda l’amore, sei carico e pieno di energie. Sul fronte lavoro, invece, fai attenzione agli incontri di queste ore: possono essere importanti per il futuro.

Vergine:

Giornata che preoccupa le coppie che hanno avuto dubbi e perplessità dal mese di marzo. Giornata in lieve calo sul lavoro: meglio mantenere la concentrazione.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox di oggi specifica che Venere è ancora favorevole: situazione tranquilla e serena in amore. Sul fronte lavoro, se hai voglia di proporre un’idea le opportunità non mancheranno di certo.

Scorpione:

Cerca di superare in amore una situazione un pò dubbiosa e di forte disagio. Sul fronte lavoro, hai la necessità di avere una stabilità e di recuperare la serenità interiore.

Sagittario:

Oggi e domani saranno giornate un pò agitate per i sentimenti. Cerca di mantenere il controllo. Sul fronte lavoro, se ci sono stati problemi ora è arrivato il momento di superarli.

Capricorno:

Giornata abbastanza tranquilla per i sentimenti, ma fai attenzione alle discussioni, sembri intollerante a tutto. Sul fronte lavoro, se ci sono delle proposte valutale con attenzione. Nuove opportunità in arrivo.

Acquario:

Le coppie che hanno avuto dei problemi in passato devono ancora essere prudenti. Sul fronte lavoro, se hai un’attività che te lo permette oggi potrai fare qualcosa di nuovo.

Pesci:

La Luna è favorevole: è arrivato il momento di cercare emozioni positive. Sul fronte lavoro, chi è in crisi può risolvere un problema. La Luna ti aiuta a fare nuovi progetti e a stabilizzare la tua situazione economica.