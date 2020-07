Siete curiosi di sapere cosa vi riservano le stelle in questo mese di luglio e per la giornata di oggi? Allora siete nel posto giusto! Potete leggere

l’Oroscopo Paolo Fox oggi Martedì 21 Luglio: previsioni segno per segno

Ariete:

Negli ultimi tempi hai dovuto pensare di più al lavoro e questo ha finito per complicare le tue questioni sentimentali. Fortunatamente questo mese di Luglio è giunto al termine e inizia un Agosto con nuove aspettative.

Toro:

Giornata interessante sotto molti aspetti. Unica pecca è che vorresti avere qualche conferma in più che probabilmente non arriverà. Non sei una persona venale ma vuoi stare sereno e tranquillo.

Gemelli:

Potrebbe essere giunta l’ora di un cambiamento professionale. E’ possibile dividervi in due categorie: quelli che non vogliono più fare un certo lavoro perchè non ne hanno abbastanza e altri che invece non hanno soldi.

Cancro:

Stai vivendo un grande senso di fatica e di insofferenza che ti accompagna anche quando le cose attorno a te apparentemente vanno bene. Questo sentimento è causato in parte dal tuo carattere.

Leone:

L’ Oroscopo Paolo Fox dice che potresti vivere qualche emozione in più rispetto al passato, anche grazie ad un quadro astrale positivo. Ma non devi rischiare inutilmente: non bisogna lanciarsi nelle braccia della prima persona che si incontra.

Vergine:

Spesso e volentieri sei a caccia di solidità e quindi pretendi concretezza anche dalle persone che hai attorno: chissà quanti di voi che da anni amano una persona hanno pensato ad un matrimonio o comunque ad una condivisione di intenti.

Bilancia:

L’oroscopo di Paolo Fox rivela che nervosismo e agitazione sono nell’aria, ma la situazione migliorerà nei prossimi giorni. La creatività aumenta sempre di più in questo periodo. Periodo favorevole per gli accordi.

Scorpione:

Cercate di non farvi prendere dall’agitazione, i problemi sono tutti risolvibili. In famiglia bisogna fare un po’ attenzione, potrebbero esserci discussioni.

Sagittario:

Con la Luna dalla vostra parte e una situazione astrologica positiva, amore e rapporti con gli altri sono favorevoli. Bene anche le amicizie. Sul lavoro si iniziano a intravedere delle soluzioni.

Capricorno:

In amore le cose migliorano, la Luna non è più in opposizione. Meglio evitare le discussioni. Sul lavoro fatevi avanti, è il momento di chiedere ciò che volete.

Acquario:

Giornata sottotono con questa Luna in opposizione. Cercate di mantenere la calma e di evitare nuovi conflitti. Sul lavoro dovete prendere delle decisioni ma fate attenzione.

Pesci:

Mantenete la calma: se qualcuno è preso da questioni lavorative non arrabbiatevi. Nuove opportunità lavorative dietro l’angolo per chi è in cerca.