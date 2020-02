Siamo entrati nel mese di febbraio e, anche per questo mese non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri per questi giorni di febbraio

l’Oroscopo Paolo Fox Oggi Martedì 18 Febbraio: classifica dei segni

Ariete:

Questo martedì partirà a rilento ma poi andrà a migliroare già nel pomeriggio. Fate attenzione ai litigi in famiglia. Sul lavoro fate attenzione ai ritardi o ai malintesi.

Toro:

Quella di oggi sarà una giornata molto positiva per l’amore e se avete la persona giusta vicino a voi allora potresta fare anche progetti importanti. Sul lavoro siete in attesa di una risposta.

Gemelli:

Martedì nel quale saranno favori soprattutto i nuovi amori mentre anche sul lavoro le cose ed i nuovi progetti andranno bene. Qualche pensiero notturno vi toglierà il sonno.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che oggi dovrete cercare di evitare a tutti i costi le complicazioni in amore e se dovete dare qualche risposta al partner rimandate. La giornata risulterà un po’ sottotono sul lavoro, vi sentite un po’ stanchi.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che quella di oggi sarà una giornata nervosa e agitata in cui potreste discutere con qualcuno. Sul lavoro potrebbe esserci un problema da risolvere: provate a trovare la scelta migliore.

Vergine:

Quella di oggi sarà una giornata buona per l’amore e potrete fare progetti importanti. Per quanto riguarda il lavoro cerca di non fidarti di chi ti fa promesse troppo allettanti.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che in questo martedì dovete cercare di fare attenzione in amore dal momento che rischiate di mandare all’aria un rapporto a causa del nervosismo. Cercate di essere chiari e sinceri. Evitate i contrasti sul lavoro.

Scorpione:

Durante la giornata di oggi la Luna vi proteggerà in amore ambito in cui potrebbero esserci emozioni inaspettate. Anche per quanto riguarda il lavoro la Luna vi aiuta e può facilitare alcune decisioni.

Sagittario:

Martedì nel quale dovrete cercate di calibrare bene le vostre emozioni e se state vivendo due storie d’amore è ormai arrivato il momento di mettere ordine nella vostra vita. Sul lavoro possono esserci buone occasioni specie se siete un libero professionista.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che la giornata di oggi sarà contrassegnata da qualche difficoltà nel rapporto di coppia: l’amore in questo periodo vive delle tensioni, attenzione alle discussioni. Qualche rallentamento sul lavoro.

Acquario:

Finalmente vi torna la voglia di amare e tra qualche giorno la Luna sarà favorevole e vi darà delle emozioni speciali. Il lavoro potrebbe dare buone soddisfazioni in questi giorni.

Pesci:

Quella di oggi sarà una giornata ottima per l’amore, soprattutto per chi è solo e vuole aprire il cuore a un nuovo amore. Anche sul lavoro questa è una giornata positiva: si riparte dopo un periodo di fermo.