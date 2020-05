Siamo ormai entrati nel mese di Maggio e anche per questo mese non ci resta che scoprire cosa ci riserveranno gli astri leggendo

l’Oroscopo Paolo Fox oggi Lunedì 4 Maggio: classifica dei segni

Ariete:

La giornata di oggi sarà un po’ faticosa a causa della Luna opposta. Cercate di misurare le parole: potrebbero nascere discussioni. Anche il lavoro non è al massimo, Saturno è dissonante e ai nuovi problemi si aggiungono anche quelli non ancora risolti.

Toro:

Oggi avrete molta energia ma avrete Marte che complicherà i rapporti con gli altri. Concentratevi sulla soluzione dei problemi che vi affliggono, anche in amore. Attenzione ai risparmi.

Gemelli:

Nei prossimi giorni evitate di sicutere ma di risolvere problemi. In amore le coppie più in difficoltà sono quelle nate recentemente, fortunatamente Venere viene in tuo aiuto. Bene per il lavoro, soddisfazioni in vista.

Cancro:

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox dice che domani avrete la Luna dissonante che vi complica un po’ i rapporti con gli altri. Avete voglia di uscire e di incontrare gente, ma questo desiderio non riesce ad essere soddisfatto. Sul lavoro si presentano nuove opportunità.

Leone:

Quella di oggi sarà una igornata pesante con tante discussioni inevitabili soprattutto in ambito familiare. In amore dovete concentrarvi sul rapporto al fine di migliorarlo. Sul lavoro non è il caso di chiedere troppo per il momento.

Vergine:

Avete un po’ di agitazione durante la giornata di oggi e non tutto è come vorreste. I rapporti con gli altri sono complicati e potrebbero facilmente generarsi discussioni. Sul lavoro non sei soddisfatto.

Bilancia:

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi dice che domani sarete un po’ sottotono a livello fisico. In amore si può essere liberi, sereni, anche grazie alla Luna favorevole. Nel lavoro le vostre proposte saranno apprezzate. Possibili riappacificazioni.

Scorpione:

Le giornate che stanno per arrivare vi stanno portando problemi ma potete sfruttare la situazione per chiarire alcuni aspetti della vostraa vita sentimentale. Sul lavoro si può ottenere di più.

Sagittario:

Oggi cercate di non fare tutto insieme. In amore la situazione è complicata, dovete fare attenzione se non voleteche peggiori. Sul lavoro cercate di essere più positivi.

Capricorno:

Oggi sarete inflessibili e dovete cercare di evitare discussioni, nonostante ciò possa risultare difficile nella seconda parte della giornata. Attenzione alle finanze, in questi giorni potrebbero esserci parecchie spese.

Acquario:

Venere e Luna favorevoli rendono più semplice l’amore. Evitate di discutere con chi non vi capisce. Sul lavoro ci saranno dei cambiamenti e, forse, anche dei ripensamenti.

Pesci:

Quella di oggi sarà una giornata piena e un po’ complicata. In amore, se ci sono problemi è il momento di risolverli. Il lavoro, al momento, non è al massimo.